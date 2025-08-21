Investigație The Guardian: Date ale armatei israeliene indică o rată a deceselor în rândul civililor de 83% în războiul din Gaza / Cinci din șase palestinieni uciși au fost civili / IDF neagă cifrele

Cifre dintr-o bază de date clasificată a serviciilor de informații militare israeliene indică faptul că cinci din șase palestinieni uciși de forțele israeliene în Gaza au fost civili, o rată de ucidere rar egalată în deceniile recente de război, arată o investigație The Guardian.

Începând cu luna mai, la 19 luni de la începutul războiului, oficialii serviciilor de informații israeliene au listat 8.900 de combatanți nominalizați din Hamas și Jihadul Islamic Palestinian ca fiind morți sau „probabil morți”, a constatat o investigație comună a publicațiilor Guardian, +972 Magazine (israeliano-palestiniană) și Local Call (în limba ebraică).

La acel moment, 53.000 de palestinieni fuseseră uciși de atacurile israeliene, conform autorităților sanitare din Gaza, un bilanț care includea combatanți și civili. Combatanții nominalizați în baza de date a serviciilor de informații militare israeliene reprezentau doar 17% din total, ceea ce indică faptul că 83% dintre morți erau civili.

Acest raport aparent de civili la combatanți printre morți este extrem de ridicat pentru războiul modern, chiar și comparativ cu conflicte notorii pentru uciderile fără discernământ, inclusiv războaiele civile din Siria și Sudan.

„Această proporție de civili printre cei uciși ar fi neobișnuit de mare, mai ales că durează de atât de mult timp”, a declarat Therése Pettersson de la Uppsala Conflict Data Program, care monitorizează victimele civile la nivel mondial. „Dacă selectați un anumit oraș sau o bătălie într-un alt conflict, ați putea găsi rate similare, dar foarte rar la nivel general.”

În conflictele globale urmărite de UCDP din 1989, civilii au constituit o proporție mai mare a morților doar în Srebrenica – deși nu în războiul bosniac în ansamblu – în genocidul din Rwanda și în timpul asediului rusesc al Mariupolului în 2022, a spus Pettersson.

Mulți cercetători ai genocidului, avocați și activiști pentru drepturile omului, inclusiv academicieni israelieni și grupuri de campanie, spun că Israelul comite genocid în Gaza, citând uciderea în masă a civililor și foametea impusă.

Armata israeliană nu a contestat existența bazei de date sau a datelor privind decesele Hamas și PIJ atunci când a fost contactată pentru comentarii de către Local Call și +972 Magazine. Când The Guardian a cerut un comentariu cu privire la aceleași date, un purtător de cuvânt a spus că au decis să „reformuleze” răspunsul lor.

O scurtă declarație trimisă The Guardian nu a abordat direct întrebările despre baza de date a serviciilor de informații militare.

A spus că „cifrele prezentate în articol sunt incorecte”, fără a specifica ce date contestă armata israeliană. A mai spus că cifrele „nu reflectă datele disponibile în sistemele IDF”, fără a detalia ce sisteme.

Un purtător de cuvânt nu a răspuns imediat când a fost întrebat de ce armata a dat răspunsuri diferite la întrebările despre un singur set de date.