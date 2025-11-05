Curtea Constituțională discută astăzi sesizările Instanței Supreme și partidului extremist AUR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private

Curtea Constituțională va discuta, în ședința de joi, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) și partidului extremist AUR în legătură cu Legea privind plata pensiilor private, care aduce modificări legate de plata pensiilor din Pilonul 2 și Pilonul 3.

Judecătorii Instanței Supreme au decis, în 16 octombrie, să sesizeze Curtea Constituțională. Aceștia reclamă, între altele, încălcarea dreptului de proprietate. Magistrații susțin că sumele virate cu caracter obligatoriu în Pilonul 2 reprezintă proprietate privată, iar prin legea adoptată de Parlament se încalcă drepturile cetățenilor de retragere integrală și de stabilire a cuantumului pensiei încasate din Pilonul 2.

În aceeași zi, și partidul extremist AUR a anunţat că depune o sesizare la Curtea Constituţională împotriva Legii privind plata pensiilor private. Potrivit AUR, prin acest proiect „Guvernul Bolojan fură pensiile românilor din pilonul II şi III”.

O eventuală invalidare de către Curtea Constituțională a Legii privind plata pensiilor private pune în pericol aderarea României la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, unul dintre cele mai ambițioase obiective de politică externă a României, au declarat în 17 octombrie pentru G4Media surse guvernamentale.

Ce prevede Legea privind plata pensiilor private

Parlamentul a adoptat, în 15 octombrie, legea de plată a pensiilor private din România, la 17 ani de la înființarea sistemului. Aceasta reglementează modul în care românii își vor putea retrage banii din pensia privată Pilon 2 și pensia facultativă Pilon 3, scrie Economedia.

Legea prevede că, la pensie, românii vor putea retrage ca avans doar 30% din suma acumulată, iar restul sumei va fi eșalonată la plată cel puțin 8 ani. Excepție vor face pacienții oncologici și persoanele cu fonduri acumulate mai mici decât de 12 ori valoarea pensiei minime, care vor putea retrage toți banii dintr-o singură tranșă.

În prezent, românii își pot retrage integral banii din pensiile private. După promulgarea legii, acest lucru nu va mai fi posibil.

Modificarea a stârnit numeroase dezbateri și critici în spațiul public.

Proiectul de lege poate fi consultat aici.