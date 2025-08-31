G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava…

kaliningrad lituania rusia
sursa foto: Captură foto Google

Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Vilniusul

Articole31 Aug 0 comentarii

Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Ministerul lituanian al Apărării, relatează Euronews, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Aceasta este ultima etapă a unei serii de măsuri de apărare luate de către această ţară baltică pentru a descuraja o agresiune rusă.

”Începem prin nivelul tactic, adică obstacole specifice la frontieră, iar apoi vom combina întregul plan de inginerie într-un sistem coerent”, a declarat sâmbătă comandantul armatei lituaniene, Raimundas Vaikšnoras.

”Este vorba despre o măsură de preacuţie în vederea conslidării apărării”, a subliniat pe X Ministerul lituanian al Apărării.

Lituania, Letonia şi Estonia sunt state membre NATO şi au o frontieră comună cu Rusia.

Lituania şi Letonia au, de asemenea, o frontieră comună cu Belarusul, un aliat apropiat al Moscovei.

Cele trei ţări baltice, ocupate în trecut de către fosta Uniune Sovietică (URSS), şi-au crescut nivelul pregătirii dn cauza ameninţării unei invazii ruse, de la invazia şi declanţarea Războiului din Ucraina, în 2022.

Armata lituaniană încearcă să limiteze posibilitatea unor drumuri – nefolosite – care leagă Lituania şi Rusia, cu scopul de a reduce o invazie terestră.

Obstacole noi au fost instalate în posturi de frontieră – neutilizate – situate la frontiera cu Belarusul – Sumskas, Lavoriski, Raigardas şi Latezeris – şi în punctul de trecerea frontierei Romaniskes, la frontiera cu Kaliningradul.

În iulie, Letonia anunţa instalarea unor piramide antitanc din beton de-a lungul frontierei sale cu Rusia.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Şeful PNL Iaşi, Alexandru Muraru: Discursul iresponsabil al lui George Simion, care critică vehement ajutorul acordat Ucrainei şi Moldovei, face jocul Rusiei

Articole30 Aug • 928 vizualizări
7 comentarii

Incendiu provocat de fragmente de dronă ucraineană în apropierea ”Palatului lui Putin” de la Marea Neagră / 400 de pompieri luptă de joi împotriva flăcărilor

Articole30 Aug • 1.279 vizualizări
0 comentarii

Finlanda urmează să retragă svastica folosită în continuare de Forţele Aeriene finlandeze

Articole30 Aug • 1.462 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.