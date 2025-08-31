Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Vilniusul

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lituania a încheiat instalarea unor ”dinţi de dragon” la frontiera cu enclava rusă Kaliningrad, anunţă Ministerul lituanian al Apărării, relatează Euronews, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Aceasta este ultima etapă a unei serii de măsuri de apărare luate de către această ţară baltică pentru a descuraja o agresiune rusă.

”Începem prin nivelul tactic, adică obstacole specifice la frontieră, iar apoi vom combina întregul plan de inginerie într-un sistem coerent”, a declarat sâmbătă comandantul armatei lituaniene, Raimundas Vaikšnoras.

”Este vorba despre o măsură de preacuţie în vederea conslidării apărării”, a subliniat pe X Ministerul lituanian al Apărării.

Lituania, Letonia şi Estonia sunt state membre NATO şi au o frontieră comună cu Rusia.

Lituania şi Letonia au, de asemenea, o frontieră comună cu Belarusul, un aliat apropiat al Moscovei.

Cele trei ţări baltice, ocupate în trecut de către fosta Uniune Sovietică (URSS), şi-au crescut nivelul pregătirii dn cauza ameninţării unei invazii ruse, de la invazia şi declanţarea Războiului din Ucraina, în 2022.

Armata lituaniană încearcă să limiteze posibilitatea unor drumuri – nefolosite – care leagă Lituania şi Rusia, cu scopul de a reduce o invazie terestră.

Obstacole noi au fost instalate în posturi de frontieră – neutilizate – situate la frontiera cu Belarusul – Sumskas, Lavoriski, Raigardas şi Latezeris – şi în punctul de trecerea frontierei Romaniskes, la frontiera cu Kaliningradul.

În iulie, Letonia anunţa instalarea unor piramide antitanc din beton de-a lungul frontierei sale cu Rusia.