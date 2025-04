Ministrul Mediului anunță o inițiativă pentru ambalajele reutilizabile. Un proiect de hotărâre va fi pus în dezbatere publică în două săptămâni

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat joi că va pune în dezbatere publică un proiect care privește refolosirea ambalajelor din sticlă de către clienți, transmite News.ro.

”SGR e un model de succes pe care suntem datori să-l păstrăm, dar mai mult decât atât suntem datori să-l îmbunătăţim. Şi aici, bineînţeles, că se naşte întrebarea ce se întâmplă în viitor, ce ne aşteaptă, ce provocări noi urmează să avem, pentru că un lucru e cert. Sistemul de garanţie-returnare este astăzi pe un drum fără întoarcere. Indiferent cine va fi ministru, la Mediu, la Economie, indiferent ce se va întâmpla din punct de vedere politic, sistemul de garanţie-returnare nu poate fi deraiat de la parcursul pe care astăzi îl are. Consider că a dobândit deja o inerţie suficient de mare şi o dimensiune apreciabilă, cât să nu mai poată fi oprit”, a declarat ministrul, în cadrul unei conferinţe.

Mircea Fechet a precizat că de azi încolo, singura întrebare care se poate pune este legată de modul în care putem să-l facem mai bun.

”M-aş bucura să pun pe agenda publică un subiect nou. Este legat de ambalajul reutilizabil, într-o primă fază doar pentru sticlă, pentru că n-aş vrea să discutăm despre altceva. Eu cred că a venit momentul şi trebuie să mărturisesc că am mai încercat să fac discuţia asta, în urmă cu un an şi jumătate, când, după lungii discuţii, am ajuns la concluzia că exista riscul să complicăm prea mult sistemul într-un moment în care lucrurile oricum nu erau suficient de clare, dar cred că astăzi SGR-ul a ajuns la o maturitate suficientă cât să vorbim despre a patra categorie de ambalaje, respectiv ambalajul reutilizabil”, a anunţat ministrul Mediului.

El a menţionat că, fie că discutăm despre apă minerală sau plată, fie că discutăm despre bere, despre băuturi răcoritoare – multe alte băuturi pot fi ambalate în ambalaj reutilizabil.

”Sper că într-o săptămână-două voi putea să pun în consultare publică proiectul de hotărâre de guvern prin care introducem în sistemul garanţie-returnare şi ambalajul reutilizat. Va purta probabil o garanţie similară. (..) Probabil va trebui ca anumite aparate de colectare automată să dobândească un upgrade pentru a putea prelua ambalajul reutilizabil, nu ne dorim ca acesta să ajungă spart în cuva cu sticlă şi spun eu că e un pas înainte şi că nu avem niciun motiv să nu fim ambiţioşi şi la acest capitol”, a arătat Fechet.

Potrivit ministrului, ”sistemul de garanţie-returnare creşte de la o săptămână la alta din punct de vedere al accesibilităţii, din punct de vedere al numărului de puncte de colectare”.

”Nu ştiu a câta lună e, sper că e a 8-a sau poate chiar a 9-a, cu cifre pe care eu le apreciez a fi bune, respectiv peste 80% grad de colectare. Asta înseamnă că avem toate şansele ca anul acesta să ne facem ţintele de colectare. Bineînţeles că în fiecare zi apare câte o nouă problemă pe care trebuie să o rezolvăm, fie că discutăm despre colectarea în mediul rural, în legătură cu care, în continuare, am rezervele mele şi am nemulţumirile mele, şi e corect să o spun ori de câte ori am ocazia, fie că ne consultăm cu frauda pentru că ori de câte ori se întâmplă un lucru bun, apar imediat şi nişte băieţi deştepţi care profită de breşele pe care orice sistem până la urmă le are, însă din nou mă bazez pe profesionalismul celor care combat aceste fenomene, fie că sunt de la Garda de Mediu, fie că sunt din compania Returo, fie că sunt alte instituţii ale statului care ne sprijină în tot acest demers, fie că ne referim la lungul şir de procese pe care îl avem”, a precizat Mircea Fechet.