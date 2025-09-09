Recunoaşterea unui stat palestinian ar dăuna „stabilităţii regionale”, susţine Israelul

Recunoaşterea unui stat palestinian ar dăuna „stabilităţii regionale”, a afirmat marţi ministrul israelian al afacerilor externe, cu câteva zile înainte de Adunarea Generală a ONU şi după ce mai multe ţări şi-au anunţat deja intenţia în acest sens, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Iniţiativa actuală ce vizează recunoaşterea unui presupus stat palestinian (…) recompensează Hamas pentru masacrul din 7 octombrie”, a declarat Gideon Saar din Croaţia, ţară al cărei ministru de externe s-a declarat anterior încrezător într-o soluţie cu două state.

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a anunţat în iulie că Parisul va recunoaşte un stat palestinian la Adunarea Generală a ONU la sfârşitul lui septembrie. Alte ţări, printre care Canada, Australia şi Belgia, au exprimat apoi aceeaşi intenţie.

Londra a anunţat în august că va face acelaşi lucru dacă nu va fi încheiat un armistiţiu în Fâşia Gaza, unde Israelul duce un război contra Hamas ca ripostă la atacul lansat de această mişcare islamistă palestiniană pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian.

Atacul din 7 octombrie a cauzat moartea a 1.219 persoane în Israel, majoritatea civili, potrivit unei numărători realizate de AFP pe baza unor date oficiale. Represaliile israeliene au cauzat cel puţin 64.300 de morţi în Gaza, majoritatea femei şi copii, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, plasat sub autoritatea Hamas, dar ale cărui date sunt considerate fiabile de ONU.

Luni, Spania – care a recunoscut în mai 2024 existenţa unui stat palestinian, a anunţat o serie de măsuri menite să pună capăt la ceea ce prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a calificat drept „genocid în Gaza”, în special printr-un embargo asupra armelor cu destinaţia Israel.

„Pacea va fi atinsă într-un context bilateral, şi nu prin decizii luate la Paris sau la Madrid”, a replicat Saar marţi.