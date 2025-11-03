Peste 300 de blocuri din sectoarele 3 şi 4 din Capitală, afectate de lucrări de reparaţii la reţeaua de termoficare

Furnizarea agentului termic pentru apă caldă şi căldură va fi sistată la peste 300 de blocuri din Sectoarele 3 şi 4, precum şi la Spitalul Universitar, în contextul lucrărilor de remediere a unor avarii, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat transmis, luni, de Termoenergetica, intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări. Vor fi afectate următoarele zone:

– pe şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3 se vor executa lucrări de remediere a unor avarii, care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă şi încălzire către 5 puncte termice (71 de blocuri), până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1987;

– pe şoseaua Mihai Bravu şi Calea Vitan din Sectorul 3, lucrări de remediere impun sistarea furnizării agentului termic către 12 puncte termice (198 de blocuri şi un agent economic) până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1975;

– pe strada V.V. Stanciu, Strada C.R. Motru şi Calea Văcăreşti, din Sectorul 4, va fi sistată furnizarea agentului termic către 6 puncte termice (129 de blocuri şi 2 agenţi economici), până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1992;

– pe strada Ana Davila din Sectorul 5 lucrările de remediere impun sistarea furnizării agentului termic către 3 module termice, 1 punct termic şi Spitalul Universitar, până vineri, ora 23:00. Anul de punere în funcţiune a conductei din această zonă este 1984;

– pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6, se vor executa lucrări de remediere a unei avarii, dar clienţii nu vor fi afectaţi. Perioada activităţii va fi de miercuri, ora 09:00, până joi, ora 22:00.

„Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie sunt în teren şi vor lucra pentru executarea cât mai rapidă a operaţiunilor necesare reluării furnizării agentului termic în zonele afectate. Vă reamintim faptul că termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor”, menţionează compania.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.