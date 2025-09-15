Aproximativ 400 de blocuri din sectorul 4 al Capitalei, fără apă caldă în următoarele zile / Sunt efectuate lucrări de reparaţii şi reabilitare la reţeaua de termoficare

Compania Termoenergetica efectuează în următoarele zile lucrări de modernizare şi reparaţii pe conductele reţelei termice din toate sectoarele Capitalei, transmite Agerpres.

Furnizarea agentului termic va fi sistată la aproximativ 400 de blocuri din Sectorul 4, reiese din informaţiile transmise, luni, de companie.

Intervenţiile vor avea durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea lucrărilor. Vor avea lor următoarele intervenţii:

– Pe Bulevardul Ion Mihalache din Sectorul 1 se execută lucrări care impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către opt puncte termice (36 blocuri şi imobile) până în data de 18 septembrie, ora 23:00;

– Pe strada Pâncota din Sectorul 2, furnizarea apei calde va fi sistată către un punct termic (3 blocuri) până în data de 18 septembrie, ora 23:00;

– Pe strada Prevederii din Sectorul 3, lucrările de reparaţie a conductelor impun sistarea furnizării agentului termic către 1 punct termic (10 blocuri) până în data de 19 septembrie, ora 23:00;

– Pe Bulevardul Camil Ressu din Sectorul 3, furnizarea agentului termic va fi sistată către 10 puncte termice (115 blocuri) până în data de 19 septembrie, ora 23:00;

– Pe Şoseaua Mihai Bravu din Sectorul 3 se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către 5 puncte termice (71 blocuri) până în data de 19 septembrie, ora 23:00;

– Pe Aleea Barajul Cucuteni din Sectorul 3, furnizarea agentului termic va fi sistată către un punct termic (10 blocuri), pentru lucrări de reparaţie a conductelor, până în data de 17 septembrie, ora 23:00;

– Pe strada Târnava Mică nr. 2 din Sectorul 4, furnizarea agentului termic va fi întreruptă către un punct termic (3 blocuri) până în data de 19 septembrie, ora 23:00;

– Pe strada Luică din Sectorul 4 se vor executa lucrări de montare a unui provizorat, pentru continuarea intervenţiilor în cadrul Obiectivului 19, din POIM. Furnizarea agentului termic va fi sistată către 20 de puncte termice (376 blocuri) din data de 16 septembrie, ora 09:00, până în data de 19 septembrie, ora 23:00;

– Tot pe strada Luică se vor executa lucrările de integrare a porţiunii de conductă modernizată în reţeaua termică primară, în cadrul Lotului 4, Obiectivul 20, din POIM. Furnizarea agentului termic va fi sistată către 2 puncte termice (11 blocuri) până în data de 19 septembrie, ora 23:00;

– Pe strada Mihail Dan din Sectorul 5, furnizarea agentului termic va fi sistată către 5 puncte termice (95 blocuri) până în data 19 septembrie, ora 20:00;

– Pe strada Gheorghe Marinescu din Sectorul 5, se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor. Furnizarea agentului termic va fi sistată către 3 puncte termice (9 blocuri) şi 5 agenţi economici până în data de 19 Septembrie, ora 23:00;

– Pe strada Valea Călugărească din Sectorul 6 se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic către 2 puncte termice (48 blocuri) şi un agent economic, până în data de 16 septembrie, ora 23:00;

– Pe strada Veteranilor din Sectorul 6 se vor executa lucrări de reparaţii care impun sistarea furnizării agentului termic către 2 puncte termice (25 blocuri) şi un agent economic. Perioada activităţii: 18 septembrie, ora 09:00 – 19 septembrie, ora 23:00.

Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert. AGERPRES / (AS – redactor: Irinela Vişan, editor: Antonia Niţă)