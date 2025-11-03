G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, de luni…

Coadă mașini DN1. Sursa: G4media
sursa foto: G4Media

Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, de luni până joi, pentru lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului

Articole3 Noi • 247 vizualizări 0 comentarii

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând de luni, 3 noiembrie, până joi, 6 noiembrie, între Ploieşti şi Braşov, pe drumul naţional 1, în zona oraşului prahovean Comarnic, unde se fac lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit datelor furnizate luni de oficialii Poliţiei judeţene Prahova, pe drumul naţional 1 (E60) se va circula cu restricţii în perioada 3 noiembrie – 6 noiembrie între kilometrul 113 şi kilometrul 118, în zona localităţii Comarnic, în cartierul Poasada, unde se fac de întreţinere curentă a părţii carosabile şi acostamente.

„Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulaţie a fiecărui sens. Semnalizarea şi măsurile pentru desfăşurarea traficului rutier vor fi realizate prin grija administratorului drumului public si activităţile de asigurare a fluenţei traficului rutier vor fi monitorizate de poliţiştii rutieri”, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova.

Poliţiştii recomandă şoferilor care tranzitează zona să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicaţiile agenţilor rutieri şi să dea dovadă de atenţie sporită în zonele aglomerate.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministrul Energiei, despre lucrările de întreţinere la lacul Vidraru: „Aurul” de aici se măsoară în siguranţă şi independenţă energetică

Articole19 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.