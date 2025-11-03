Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov, de luni până joi, pentru lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului

Circulaţia rutieră se desfăşoară cu restricţii, începând de luni, 3 noiembrie, până joi, 6 noiembrie, între Ploieşti şi Braşov, pe drumul naţional 1, în zona oraşului prahovean Comarnic, unde se fac lucrări de întreţinere a carosabilului şi a acostamentului, transmite News.ro.

Potrivit datelor furnizate luni de oficialii Poliţiei judeţene Prahova, pe drumul naţional 1 (E60) se va circula cu restricţii în perioada 3 noiembrie – 6 noiembrie între kilometrul 113 şi kilometrul 118, în zona localităţii Comarnic, în cartierul Poasada, unde se fac de întreţinere curentă a părţii carosabile şi acostamente.

„Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulaţie a fiecărui sens. Semnalizarea şi măsurile pentru desfăşurarea traficului rutier vor fi realizate prin grija administratorului drumului public si activităţile de asigurare a fluenţei traficului rutier vor fi monitorizate de poliţiştii rutieri”, transmite Inspectoratul de Poliţie Judeţean Prahova.

Poliţiştii recomandă şoferilor care tranzitează zona să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită, indicaţiile agenţilor rutieri şi să dea dovadă de atenţie sporită în zonele aglomerate.