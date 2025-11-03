Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism cere actualizarea cu inflaţia a voucherelor de vacanţă şi extinderea lor către mediul privat

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT) solicită menţinerea şi actualizarea valorii voucherelor de vacanţă în raport cu inflaţia, precum şi extinderea acestora către mediul privat, măsură care ar asigura echitate socială, investiţii şi dezvoltare economică durabilă, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis luni Agerpres, ANAT consideră că voucherele de vacanţă reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri economice şi sociale adoptate din 2009 şi până în prezent în România, cu efecte pozitive demonstrate asupra economiei naţionale, a investiţiilor în turism şi a menţinerii locurilor de muncă.

În susţinerea punctului său de vedere, Asociaţia citează studiul privind Impactul socio-economic al sistemului de tichete în România, realizat de către Academia de Studii Economice, care arată că eliminarea voucherelor de vacanţă ar duce la: o pierdere netă de 1,744 miliarde lei din PIB-ul naţional, pierderea a 17.000 de locuri de muncă, o reducere semnificativă a consumului intern, în special în extrasezon, o accentuare a disparităţilor regionale, în special în zonele dependente de turism intern.

De asemenea, conform cercetării, fiecare milion de lei alocat pentru vouchere susţine peste 1.670 de locuri de muncă directe şi indirecte, iar eliminarea lor ar duce la pierderea a circa 9.100 de locuri de muncă doar în sectoarele HORECA, transport şi agrement local.

ANAT atrage atenţia că recesiunea din turism este reală în acest an, printre motive numărându-se: scăderea puterii de cumpărare, creşterea TVA şi reducerea valorii voucherelor de vacanţă.

Asociaţia aminteşte că în luna august s-a înregistrat o scădere de 6,3% a numărului de turişti cazaţi faţă de anul precedent, în ciuda faptului că operatorii privaţi au oferit reduceri masive.

„Indiferent de preţuri, o parte dintre români nu s-au mai cazat. Trei luni la rând, în vârful de sezon, contracţia economică a fost mai mare de 4%, primul an cu scăderi după pandemie! Judeţe cu tradiţie turistică certă au înregistrat scăderi severe: -38% Argeş, -17,8% Harghita, -15% Prahova în timp ce creşteri au fost în Sibiu şi Constanţa. Asta arată clar că nu preţul este problema, ci scăderea puterii de cumpărare şi lipsa oricăror politici guvernamentale pentru turism”, a subliniat Adrian Voican, vicepreşedinte ANAT, citat în comunicat.

În plus, susţine ANAT, voucherele au contribuit direct la creşterea veniturilor bugetare prin taxe şi impozite colectate din activitatea turistică, generând un efect multiplicator asupra economiei – fiecare leu investit în vouchere produce peste 1,6 lei în PIB.

Studiul ASE mai arată că 90% din veniturile generate de vouchere sunt fiscalizate!

„Fără voucherele de vacanţă, viitorul este sumbru în turismul românesc. Datele preluate de ANAT de la Ministerul Finanţelor arată că în luna septembrie 2025, valoarea voucherelor acordate s-a prăbuşit cu 85% faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Astfel, în septembrie anul curent angajatorii au achiziţionat vouchere de aproape 5,96 milioane de euro faţă de 38,03 milioane de euro în septembrie 2024. Şi aceasta în condiţiile în care pe piaţă au existat încă multe vouchere emise în 2024. Fără a reveni asupra acestei erori strategice, vom asista la falimente şi disponibilizări de personal cu efecte în lanţ în industriile conexe”, consideră ANAT.

Un mit puternic vehiculat pe reţelele sociale şi preluat în mod superficial şi de reprezentanţi oficiali este acela că existenţa voucherelor a mărit preţurile în turism şi a descurajat investiţiile, menţionează organizaţia din turism.

„Această presupunere aparent logică nu a fost confirmată în mod ştiinţific de niciun studiu. Nu există nicio legătură cauzală dovedită între scumpirile anuale şi existenţa cardurilor valorice. Preţurile au crescut în toate ţările, chiar în lipsa voucherelor. În România, Eurostat raportează scumpiri de 9,5% dar cele mai mari creşteri sunt în Estonia: +39%, Bulgaria: +23% (o destinaţie de top pentru vacanţele românilor), Danemarca: +12%”, se mai scrie în comunicat.