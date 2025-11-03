Amalia Bellantoni, plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei în arest preventiv pentru 30 de zile, pentru că ar fi agresat un cuplu de vârstnici cărora le-au confiscat telefoanele

Politiciana Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, a fost plasată în arest la domiciliu, iar soțul ei a fost areastat preventiv pentru 30 de zile, după ce și-ar fi agresat vecinii, un cuplu de vârstnici de 66, respectiv 67 de ani. Procurorii au deschis dosare penal pentru tâlhărie calificată și complicitate la tâlhărie calificată.

Comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2:

La data de 02.11.2025, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București, în urma cercetărilor efectuate de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Sector 2, a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 2 inculpați, astfel:

1. Pentru inculpatul B.D. (autorul) sub aspectul săvârșirii în concurs real a două infracțiuni de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 – 234 alin. 1 lit. d C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

2. Pentru inculpata B.A. (complice) sub aspectul săvârșirii în concurs real a două infracțiuni de complicitate la tâlhărie calificată, prev. de art. 48 rap. la art. 233 – 234 alin. 1 lit. d C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.

În urma administrării probatoriului, s-au stabilit următoarele:

La data de 30.10.2025, în jurul orei 19:30, în timp ce se afla în curtea comună a unui imobil situat în mun. București, sector 2, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuințarea de acte de violență, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecționat din lemn dar și cu pumnii și picioarele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.I. de două telefoane mobile marca Samsung, pe care le avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 2800 lei. Ca urmare a actelor de violență exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au

fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 4-5 zile de îngrijiri medicale.

De asemenea, în aceeași împrejurare, pe fondul unui conflict mai vechi, inculpatul B.D., prin întrebuințarea de acte de violență, constând în aplicarea de lovituri puternice cu un obiect contondent confecționat din lemn dar și cu pumnii și palmele la nivelul întregului corp, a deposedat-o pe persoana vătămată L.A. de telefonul marca TLC de culoare neagră, pe care îl avea asupra sa, cauzându-i un prejudiciu în valoare de aproximativ 700 lei. Ca urmare a actelor de violență exercitate de inculpat, persoanei vătămate i-au fost cauzate leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale.

În activitatea infracțională, inculpatul B.D. a beneficiat de sprijinul inculpatei B.A., în sensul în care inculpata l-a ajutat pe inculpatul B.D. să sustragă cele două telefoane mobile, marca Samsung, care aparțineau persoanei vătămate L.I. și telefonul mobil marca TLC de culoare neagră, care aparținea persoanei vătămate L.A., preluând de la inculpat bunurile sustrase, obținute prin exercitarea de acte de violență asupra celor două persoane vătămate.

La data de 03.11.2025 Judecătoria Sectorului 2 a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București și a dispus arestarea preventivă a inculpatului B.D. (autorul) pentru o perioadă de 30 zile.

La aceeași dată, Judecătoria Sectorului 2 a respins propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București de luare a arestării preventive față de inculpata B.A. (complice) și a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

Precizăm că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Context: Politiciana Amalia Bellantoni, fostă membră SOS, a fost reținută de polițiști, duminică, împreună cu soțul ei, după ce și-ar fi agresat vecinii, un cuplu de vârstnici de 66, respectiv 67 de ani.

În timpul conflictului, persoanele vătămate au scos telefoanele să filmeze, iar Bellantoni Dominico le-a luat și le-a dat soției lui, Bellantoni Amalia, care le-a confiscat.