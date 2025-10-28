G4Media.ro
Trump va aplica noi sancțiuni împotriva Rusiei, afirmă ambasadorul SUA la NATO

Trump va aplica noi sancțiuni împotriva Rusiei, afirmă ambasadorul SUA la NATO

Articole28 Oct • 660 vizualizări 0 comentarii

Președintele SUA, Donald Trump, va aplica noi sancțiuni severe împotriva Rusiei în domeniul petrolier pentru a-l presa pe Vladimir Putin să negocieze încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, a afirmat ambasadorul SUA la NATO, relatează Bloomberg.

„Am implementat aceste sancțiuni. Intenționăm să le aplicăm”, a declarat Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la Alianța Tratatului Atlanticului de Nord, într-un interviu acordat marți pentru Bloomberg TV.

Săptămâna trecută, Departamentul Trezoreriei SUA a inclus pe lista neagră giganții petrolieri de stat Rosneft și Lukoil, cei mai mari producători de petrol din Rusia, ca parte a unei noi încercări de a pune capăt războiului din Ucraina, privând Moscova de veniturile necesare pentru finanțarea războiului. Acesta a fost primul pachet major de sancțiuni financiare împotriva Rusiei de la preluarea mandatului de către Trump.

„Poate că acest lucru va determina președintele Putin să se așeze la masa negocierilor și să pună capăt acestui război, sau cel puțin să încheie un armistițiu, astfel încât să putem negocia o soluție finală”, a declarat Whitaker.

Prețurile petrolului au crescut după anunțarea sancțiunilor, dar reacția pieței a fost moderată, pe fondul confuziei cu privire la cât de serios va aplica Casa Albă noile măsuri împotriva Rusiei, care a fost ținta unor sancțiuni severe încă de la începutul războiului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

