Trump va aplica noi sancțiuni împotriva Rusiei, afirmă ambasadorul SUA la NATO

Președintele SUA, Donald Trump, va aplica noi sancțiuni severe împotriva Rusiei în domeniul petrolier pentru a-l presa pe Vladimir Putin să negocieze încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina, a afirmat ambasadorul SUA la NATO, relatează Bloomberg.

„Am implementat aceste sancțiuni. Intenționăm să le aplicăm”, a declarat Matthew Whitaker, reprezentantul permanent al SUA la Alianța Tratatului Atlanticului de Nord, într-un interviu acordat marți pentru Bloomberg TV.

Săptămâna trecută, Departamentul Trezoreriei SUA a inclus pe lista neagră giganții petrolieri de stat Rosneft și Lukoil, cei mai mari producători de petrol din Rusia, ca parte a unei noi încercări de a pune capăt războiului din Ucraina, privând Moscova de veniturile necesare pentru finanțarea războiului. Acesta a fost primul pachet major de sancțiuni financiare împotriva Rusiei de la preluarea mandatului de către Trump.

„Poate că acest lucru va determina președintele Putin să se așeze la masa negocierilor și să pună capăt acestui război, sau cel puțin să încheie un armistițiu, astfel încât să putem negocia o soluție finală”, a declarat Whitaker.

Prețurile petrolului au crescut după anunțarea sancțiunilor, dar reacția pieței a fost moderată, pe fondul confuziei cu privire la cât de serios va aplica Casa Albă noile măsuri împotriva Rusiei, care a fost ținta unor sancțiuni severe încă de la începutul războiului.