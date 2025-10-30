Unii membrii ai Bisericii Evanghelice din SUA „renunță în tăcere” la Trump și MAGA (Axios)

Evanghelicii și catolicii nemulțumiți de retorica și politicile anti-imigrație ale președintelui Trump se distanțează subtil de MAGA — și îi iau cu ei și pe unii membri ai congregației, scrie Axios.

Unele biserici observă o tendință de „renunțare în liniște”, pastorii evitând predicile politice și ajutând membrii să se detașeze de mișcarea lui Trump — fără a-i ostraciza pe membrii familiei care ar putea fi încă adepți ai MAGA.

„Am primit mai multe mărturii. Încep să văd acum semne cu „Părăsiți MAGA” apărând pe panouri publicitare, pasaje supraterane și [la] protestele No Kings”, a declarat Rich Logis, un fost susținător catolic al lui Trump care a fondat un grup numit Leaving MAGA.

Imaginile cu agenții federali care arestează cetățeni americani sau imigranți fără forme legale care își luau copiii de la școală au șocat unii evangheliști care l-au susținut pe Trump în 2024.

Unii pastori și adepții lor sunt furioși că administrația Trump a ridicat interdicțiile impuse agenților de imigrare de a intra în biserici pentru a efectua arestări.

Alții sunt consternați de reducerile programelor de ajutor umanitar din țară și din străinătate.

Leaving MAGA a înregistrat o creștere a descărcărilor manualului său care sfătuiește cititorii cum să-și îndemne cu blândețe membrii familiei să renunțe la MAGA, a spus Logis.

Anul acesta, grupul spune că numărul abonaților săi a crescut de la 1.500 la peste 35.000 până în iulie. Logis a legat acest lucru, în parte, de consecințele reticenței administrației de a face publice dosarele Epstein.

Doug Pagitt, pastor și director executiv al grupului creștin progresist Vote Common Good, a declarat pentru Axios că mii de biserici au descărcat kitul de sprijin al grupului său, care oferă sfaturi privind confruntarea cu naționalismul creștin.

„Știm că există multe mișcări foarte discrete în desfășurare”, a spus Pagitt.

Dave Gibbons, pastorul principal al bisericii multietnice Newsong din Santa Ana, California, a declarat pentru Axios că a vorbit cu oameni care se îndepărtează în liniște de MAGA din cauza deportărilor în masă.

Nu se știe exact câți evanghelici „părăsesc în liniște” MAGA – majoritatea nu o anunță public de teamă să nu fie criticați sau hărțuiți online.

Unii lideri ai bisericilor evanghelice se tem, de asemenea, că exprimarea deschisă a opiniilor – chiar și atunci când se citează Scriptura despre ajutorarea străinilor – ar putea duce la un exod al membrilor care îl susțin pe Trump, a spus Gibbons, un fost fundamentalist.

Dar scăderea popularității lui Trump sugerează fisuri în baza sa religioasă, care l-a ajutat să revină la Casa Albă.

Doar 48% dintre protestanții latino-americani aprobă performanța lui Trump, potrivit unui sondaj recent realizat de Institutul de Cercetare a Religiei Publice (PRRI), o organizație non-partizană. Trump a câștigat 64% din voturile protestanților latino-americani în 2024, potrivit PRRI.

Evanghelicii albi încă îl aprobă puternic pe Trump (72%), dar acest procent este în scădere față de cei 85% care au votat pentru el anul trecut, a constatat PRRI.

Russell Moore, fostul oficial de vârf al Convenției Baptiste din Sud, s-a certat cu conducerea evanghelică a grupului în 2021, după ce l-a criticat pe Trump și naționalismul creștin.

Povestea lui a servit ca avertisment pentru alți creștini conservatori care se pronunță împotriva lui Trump.

Cei care îi îndeamnă pe colegii evanghelici să renunțe la MAGA sfătuiesc familia și prietenii să nu judece și să nu insulte, a spus Logis.

Logis își amintește că, atunci când era total dedicat MAGA, credea că „a existat o intervenție divină în alegerea lui Trump”.

Îi considera pe toți cei care nu-l susțineau pe Trump ca fiind dușmani, iar pe colegii membri MAGA ca fiind familia sa.

Asta s-a schimbat în 2022, după împușcăturile din școala din Uvalde, Texas, care au ucis 21 de persoane și au rănit 17.

Logia a spus că s-a îndepărtat încet de MAGA, deoarece membrii mișcării au găsit scuze pentru atac și au refuzat să susțină orice măsuri de control al armelor.

Mișcarea de renunțare la MAGA devine suficient de proeminentă încât impactul ei merită urmărit în alegerile din 2026 și 2028.

Democrații nu au dat multe semne că ar urmări alegătorii evanghelici care pot fi convinși.

Dar, la nivel național, se așteaptă ca mai mulți creștini moderați să candideze din partea democraților, distanțându-se de MAGA într-un moment în care Trump și aliații săi se îndreaptă spre naționalismul creștin.