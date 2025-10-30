G4Media.ro
Ilie Bolojan, despre Oana Gheorghiu: Sper că experienţa pe care a acumulat-o…

Ilie Bolojan sedinta Guvern
Sursa foto: gov.ro

Ilie Bolojan, despre Oana Gheorghiu: Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în şedinţa de guvern, că speră că experienţa pe care a acumulat-o Oana Gheorghiu în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, transmite News.ro.

”Vreau să îi spun un bun venit pentru a mei, Oana Chiochiu, şi să-i mulţumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală”, a transmis premierul în deschiderea şedinţei de guvern.

”Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu îţi donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, în sectoarele pe care le va gestiona, cele privind reforma, digitalizarea, simplificarea, debirocratizarea, reforma companiilor publice şi sper în aportul dânsei în rezultatul echipei noastre. Spor la treabă în perioada următoare”, a mai spus premierul Bolojan.

