Ilie Bolojan, despre Oana Gheorghiu: Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în şedinţa de guvern, că speră că experienţa pe care a acumulat-o Oana Gheorghiu în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
”Vreau să îi spun un bun venit pentru a mei, Oana Chiochiu, şi să-i mulţumesc pentru că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală”, a transmis premierul în deschiderea şedinţei de guvern.
”Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu îţi donează milioane de euro pentru a face proiecte, dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, în sectoarele pe care le va gestiona, cele privind reforma, digitalizarea, simplificarea, debirocratizarea, reforma companiilor publice şi sper în aportul dânsei în rezultatul echipei noastre. Spor la treabă în perioada următoare”, a mai spus premierul Bolojan.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului
Sorin Grindeanu spune că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu: Nu mi-am schimbat punctul de vedere. Am o problemă, când devii oficial al statului român, chiar vicepremier şi ai aceste poziţii anti-administraţia Trump
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.