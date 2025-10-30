UPDATE Susținătorii pro-rusului Călin Georgescu au făcut scandal în fața Tribunalului București / Un bărbat a fost ridicat de jandarmi / Jandarmeria dezminte informația conform căreia o femeie însărcinată ar fi fost agresată de forțele de ordine

Susținătorii Călin Georgescu au făcut scandal, joi, în fața Tribunalului București, unde se judecă contestația fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale față de măsura controlului judiciar.

UPDATE Ora 14.43 Jandarmii bucureşteni au amendat, joi, trei persoane, cu sancţiuni în valoare totală de 7.500 lei, pentru încălcarea unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, în contextul adunării publice din zona Tribunalului Bucureşti, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, amenzile au fost aplicate pentru refuzul de a furniza date pentru stabilirea identităţii sale sau de a se prezenta la sediul Poliţiei, la cererea organelor de urmărire penală sau a organelor de ordine publică, precum şi pentru împiedicarea, sub orice formă, a organelor însărcinate cu menţinerea ordinii publice de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu privind legitimarea sau conducerea unei persoane la sediul Poliţiei.

UPDATE Ora 12.40 Jandarmii au dezmințit informația conform căreia o femeie însărcinată ar fi fost agresată de forțele de ordine în fața sediului Tribunalului București.

„Încă de la început, facem precizarea că in niciun moment, jandarmii nu au agresat femeia însărcinată. Intervenția lor a avut ca scop protejarea acesteia, încercând să o țină la distanță de zona agitată, pentru a evita escaladarea. De asemenea, i-au recomandat acesteia să rămână într-o zonă sigură, departe de grupul violent, pentru a evita orice risc.

Menționăm că pe timpul desfășurării adunării publice organizate în proximitatea Tribunalului București, jandarmii au acționat pentru extragerea unui bărbat care a manifestat un comportament recalcitrant, nu a respectat indicațiile forțelor de ordine pe toată durata desfășurării adunării publice și, în final, a refuzat să ofere datele de identificare la solicitarea jandarmilor.

Deși echipele de dialog au intervenit pentru detensionarea situației, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, iar un alt bărbat a îmbrâncit jandarmii, în încercarea de a-i împiedica să aplice măsurile specifice împotriva primei persoane

Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine și a fost condusă la secția de poliție și a doua persoană.

Menționăm faptul că cele două persoane vor fi sancționate contravențional”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei.

Știrea inițială

Un bărbat a fost ridicat de jandarmi, după ce i s-ar fi cerut să se legitimeze, ar fi refuzat, fiind recalcitrant și înjurând jandarmii. Bărbatul va fi dus la secția de poliție.

Un alt bărbat a fost amendat, după ce a intervenit și el în scandal.

În fața tribunalului s-au strâns câteva zeci de susținători ai lui Georgescu.

Judecătoria Sectorului 1 a decis marți, 21 octombrie, să prelungească controlul judiciar în cazul lui Călin Georgescu, în dosarul în care este judecat pentru declaraţiile sale în care a promovat idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. Măsura a fost contestată de Călin Georgescu, iar Tribunalul București o judecă joi, 28 octombrie.

Fostul candidat la prezidenţiale a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea, în public, a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe interdicţii, printre care aceea de a părăsi ţara fără încuviinţarea autorităţilor judiciare şi de a posta pe reţelele de socializare conţinut cu caracter legionar, fascist, antisemit, rasist sau xenofob.