Lituania a inaugurat Via Baltica, drumul strategic pentru NATO și țările baltice

Președintele polonez Karol Nawrocki a călătorit luni în Lituania pentru a inaugura secțiunea modernizată a autostrăzii europene E67, cunoscută și sub numele de Via Baltica, împreună cu omologul său lituanian, Gitanas Nausėda, transmite Euronews, citată de Rador.

Ceremonia a fost urmată de o întâlnire între președinți pentru a discuta probleme de securitate și sprijin pentru Ucraina.

Autostrada E67 este o axă rutieră care leagă Lituania, Letonia și Estonia de Polonia și alte țări ale Uniunii Europene, fiind principalul coridor rutier dintre statele baltice și restul continentului.

Importanța acestui drum se extinde dincolo de granițele regiunii, fiind o parte esențială a rețelei europene TEN-T, care leagă Marea Baltică de Marea Nordului, Marea Neagră și Marea Egee.

Construcția secțiunii poloneze a autostrăzii E67 a durat mai mult de zece ani și a costat peste 11 miliarde de zloți, aproximativ 2,6 miliarde de euro. Aproximativ 1,4 miliarde de euro au provenit din fonduri ale Uniunii Europene.

Via Baltica este crucială pentru trupele NATO

Drumul nu este important doar pentru traficul civil, ci și pentru logistica militară, fiind un coridor major prin care mii de camioane transportă zilnic mărfuri între Europa de Nord și Europa de Vest. În situația geopolitică actuală, ruta capătă o importanță strategică suplimentară.

De asemenea, joacă un rol cheie în mobilitatea trupelor NATO, permițând deplasarea rapidă a forțelor de-a lungul flancului estic al Alianței, ceea ce făcea din autostrada E67 un element important pentru întreaga regiune.

Concomitent cu Via Baltica, este în construcție și Rail Baltica, o linie feroviară modernă de 870 de kilometri care va oferi o conexiune rapidă între țările baltice și restul Europei.

Primele secțiuni sunt programate să fie finalizate în 2030. Deși lucrările esențiale de construcție au fost deja finalizate, proiectul are o întârziere de cel puțin cinci ani. Construcția noii linii de cale ferată a început în 2019, dar de la început a fost afectată de întârzieri și dispute între guvernele baltice cu privire la traseu și aspecte financiare.

Costurile estimate ale proiectului Rail Baltica s-au cvadruplat, de la o sumă inițială de 6 miliarde de euro la 24 de miliarde de euro.

Comisia Europeană le consideră prea mari, iar auditorii statelor baltice și-au exprimat, de asemenea, îngrijorările.

Uniunea Europeană acoperă până la 85% din costurile proiectului Rail Baltica în cadrul programului „Conectarea Europei”, care sprijină dezvoltarea infrastructurii de transport transfrontalier. Restul finanțării este asigurată de Lituania, Letonia și Estonia.