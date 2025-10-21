Campionul mondial la snooker, probleme medicale după triumful istoric de la Crucible: „Nu mă puteam concentra, nu vedeam masa”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Zhao Xintong a uimit pe toată lumea cu ocazia titlului mondial de snooker cucerit en-fanfare la Crucible în luna mai, dar de la acel moment cariera sa a luat-o la vale. Învins categoric la Openul Irlandei de Nord (0-4 cu Jordan Brown), chinezul a mărturisit că are o boală care i-a afectat vederea.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Zhao Xintong spune că are probleme cu vederea și că speră să revină la forma care l-a consacrat

„Când am lovituri de distanță nu pot vedea mare lucru”, transmite Zhao, citat de Metro.co.uk. Chinezul spune că împotriva lui Jordan Brown a evoluat bolnav și că s-a simțit amețit pe durata partidei.

Xintong mărturisește că boala i-a afectat grav randamentul în ultimele săptămâni, până la punctul în care nu mai putea vedea corect lungimea mesei de joc în timpul duelurilor.

„Nu știu cum să spun în engleză, am luat niște medicamente, dar medicamentele mă fac să nu mă concentrez. Când pun mâna pe masă, sunt puțin amețit. Când am lovituri de distanță, nu pot vedea nimic”, precizează Zhao Xintong.

Zhao a explicat că problemele au început la Xi’an Grand Prix, acum două săptămâni, când o afecțiune l-a obligat să urmeze un tratament care i-a influențat vederea și concentrarea.

„Acum este mai bine. Acum câteva zile corpul nu era foarte bine, nu mă simțeam bine, dar trebuie să-mi revin. A fost foarte greu cu Brown”, adaugă Zhao atunci când face referire la starea de sănătate.

Cu toate că a părăsit Openul Irlandei de Nord din runda inaugurală, Zhao rămâne optimist.

Perioada pe care o traversează nu este deloc una fastă, de la succesul fantastic de la Crucible el bifând o serie de eșecuri surprinzătoare.

„Puteți vedea că recent am pierdut câteva meciuri, dar nu sunt foarte trist, pentru că încerc doar să devin mai bun. Snookerul este un joc foarte dur, dar încerc doar să învăț și să devin mai bun”, adaugă Xintong.

Zhao recunoaște că are nevoie de timp pentru a reveni la forma care l-a consacrat și care l-a ajutat să devină primul chinez campion mondial la snooker.

„Poate am nevoie doar de câteva zile, sau poate una sau două luni și voi reveni”, este de părere Zhao.

Succesul istoric de la Campionatul Mondial i-a deschis lui Zhao multe uși ale sponsorilor. În vârstă de 28 de ani, Xingong a semnat contracte cu Hublot și Swiss Military, iar faima l-a transformat într-un adevărat simbol național în China.

„Îmi place asta. Mă bucur de viață. De când am devenit campion mondial totul este diferit, așa că încerc doar să mă bucur de asta și să devin mai bun.

Am muncit pentru a deveni campion mondial. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le învăț” – Zhao Xintong.