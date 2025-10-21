Brăilean arestat preventiv pentru viol / Fapta s-a petrecut într-un cimitir / Bărbatul e recidivist și avea un ordin de protecție

Un bărbat de 31 de ani din localitatea Măxineni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de viol asupra unei femei de 66 de ani, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, fapta ar fi fost comisă în data de 18 octombrie, în incinta cimitirului din localitatea Măxineni, unde bărbatul ar fi exercitat, prin constrângere, acte sexuale asupra victimei. Bărbatul avea însă emis un ordin de protecție, după ce judecătorii au considerat că fratele său l-ar fi amenințat cu moartea, scrie De Brăila.

În urma administrării probatoriului, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Brăila l-au reţinut pe bărbat pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, sub acuzaţia de viol.

„La data de 19 octombrie, poliţiştii din cadrul Secţiei 1 de Poliţie Rurală Brăila au reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore un bărbat de 31 de ani, din localitatea Măxineni, pentru săvârşirea infracţiunii de viol. La data de 20 octombrie, Judecătoria Brăila a admis propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila şi a dispus faţă de bărbatul din localitate, măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, pentru comiterea infracţiunii de viol”, a transmis IPJ Brăila.

Totodată, instanţa a emis mandat de executare a pedepsei închisorii prin care bărbatul a fost condamnat la 8 luni de închisoare pentru săvârşirea, la data de 8 august 2020, a infracţiunilor de distrugere şi ameninţare. Acesta a fost introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Brăila.

Bărbatul avea un ordin de protecție, emis de judecători după ce s-a stabilit că a fost victimă a violenței în familie. El a cerut ordin de protecție pentru că fratele său l-ar fi amenințat cu moartea. De cealaltă parte, fratele

a negat, susținând că este un act de răzbunare întrucât l-a oprit pe Marcel din a lovi un localnic, la un magazin din Măxineni.

Pe 8 august 2025, Judecătoria Brăila i-a dat dreptate lui Marcel și a considerat că este victimă, impunându-i fratelui să părăsească locuința comună și să poarte un dispozitiv electronic de

supraveghere, pe o perioadă de 6 luni.

Judecătorul a arătat că, prin amenințarea cu moartea, lui Marcel Ghenciu i-a fost provocată „o puternică suferință emoțională”, mai ales că fratele său deținea „o armă neletala tip airsoft”, confiscată de polițiști. Tot magistratul a notat si faptul ca intre cei doi frati „există o stare conflictuală care degenerează în momentul în care aceştia consumă băuturi alcoolice”.