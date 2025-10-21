Frigul, arma Rusiei care pune Ucraina în stare de alertă

Analiză a publicației spaniole La Razon, citată de Rador: Kievul are nevoie de 2 miliarde de euro pentru a-și asigura aprovizionarea cu gaze în această iarnă, fiind ținta unor atacuri repetate.

Pe măsură ce temperaturile scad, Rusia își intensifică strategia de a lăsa milioane de ucraineni fără căldură. În ultimele săptămâni, infrastructura de extracție, depozitare și distribuție a gazelor din Ucraina a suferit cele mai intense atacuri.

Pagubele sunt atât de grave încât Kievul a anunțat planuri urgente de import de gaze, având nevoie, potrivit experților, de aproximativ 2 miliarde de euro pentru a achiziționa încă 4 miliarde de metri cubi și a garanta aprovizionarea pe parcursul iernii.

Sistemul de încălzire în Ucraina se bazează în mare măsură pe gaz, care alimentează atât cazanele individuale din locuințe, cât și centralele termice mari care alimentează mai multe clădiri. În cazul unei penurii majore de gaze, autoritățile vor acorda prioritate locuitorilor și spitalelor, în timp ce industria se va confrunta cu primele restricții, spune Oleksii Kucerenko, membru al comisiei pentru energie a parlamentului.

„Această iarnă provoacă mari îngrijorări. Am putea încerca să supraviețuim”, a declarat Katerina Ragulina, în vârstă de 37 de ani, din Șostka, pentru LA RAZÓN.

Șostka, un oraș cu 46.000 de locuitori, situat la 50 km de granița cu Rusia, în regiunea nord-estică Sumi, suferă de pe urma noii tactici a Rusiei de atacuri în masă, care concentrează rachete și drone în zone specifice pentru a satura apărarea aeriană și a provoca colapsuri locale, în loc să încerce să paralizeze întreaga țară dintr-o dată.

Lipsa gazelor i-a determinat pe unii locuitori să gătească la foc deschis în ultimele zile, deși situația s-a îmbunătățit datorită reparațiilor de urgență. Alimentarea cu energie electrică este limitată la câteva ore pe zi, iar incertitudinea cu privire la încălzire persistă.

„Nu este prea frig afară încă, dar în apartamentul meu sunt 16 grade. Pornesc gazul pe aragaz și mă încălzesc puțin. Radiatorul electric nu funcționează pentru că rețeaua abia mai suportă”, povestește Ragulina, o localnică.

„Organizăm programe pentru a sprijini instalarea de sobe pe lemne în garaje, vile, case private și apartamente”, a declarat Mikola Noga, primarul orașului Șostka.

Aceste soluții sunt costisitoare și nu întotdeauna practice. Ragulina, cu un salariu între 10.000 și 13.000 de grivne (200-270 de euro), stă cu chirie într-un apartament și consideră că este imposibil să cumpere o sobă. „Dacă nu există încălzire iarna, folosesc sticle cu apă caldă sau va trebui să mă mut”, a spus ea.

În Lviv, în cealaltă parte a țării, Olia Krivitska, o traducătoare de engleză în vârstă de 36 de ani, încearcă să nu se gândească prea mult la viitorul incert și adoptă o mentalitate „de zi cu zi”.

Apartamentul ei, aflat aproape de o infrastructură strategică, are mai puține pene de curent, ceea ce îi permite să-și ajute prietenii. „Dacă lucrurile se complică, o voi invita pe prietena mea să se încălzească sau să-și încarce dispozitivele”, a spus ea.

În timpul penelor de curent anterioare, mulți ucraineni și-au deschis casele pentru cei care se bazau exclusiv pe electricitate pentru încălzire, dar lipsa gazelor ar putea agrava situația.

Pentru a economisi gaze, autoritățile locale amână activarea încălzirii centrale. Cetățenii sunt îndemnați să își izoleze locuințele pentru a reduce la minimum pierderile de căldură și pentru a avea grijă de cei mai vulnerabili. Cererea de gaz îmbuteliat și sobe portabile a crescut, în timp ce sobele pe lemne sunt refăcute în zonele rurale, iar în orașe, locuitorii clădirilor mai vechi fac stocuri de lemne de foc.

Cei mai săraci, vârstnicii și bolnavii vor fi cei mai afectați. Sute de centrale termice sunt instalate în clădiri comunale, școli, teatre și biblioteci. „Verificăm sobele, rezervele de lemne de foc și capacitatea tuturor sistemelor de a funcționa autonom”, a explicat Andri Moskalenko, viceprimarul orașului Lviv.

Epuizarea a slăbit rezistența de care a dat dovadă Ucraina în prima iarnă a războiului, când Rusia amenința cu o pană totală de curent. Întreruperile prelungite de la Kiev, care au durat până la o zi, au atras critici cu privire la calitatea structurilor de protecție pentru infrastructura energetică. În ciuda acestei situații, mulți sunt încrezători că planurile Rusiei vor eșua din nou.

Articol de Rostyslav Averchuk / Traducerea: Rodezia Costea