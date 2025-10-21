Revine Champions League: Interul lui Chivu joacă în Belgia – Programul complet al disputelor interesante de marți

După o pauză de câteva săptămâni, Champions League revine, iar meciurile de marți se anunță unele extrem de interesante. Interul lui Cristian Chivu vrea să continue perioada fastă pe terenul celor de la Royale Union SG, Barcelona o întâlnește pe Olympiakos, Arsenal pe Atletico Madrid, iar Villarreal pe Manchester City.

Champions League, marți, 21 octombrie, programul meciurilor

De la ora 19:45

Barcelona – Olympiakos / Digi 1, Prima Sport 1

Kairat Almaty – Pafos / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

Arsenal – Atletico Madrid / Digi 1, Prima Sport 1

Royale Union SG – Inter / Digi 2, Prima 2

Bayer Leverkusen – PSG / Digi 3, Prima Sport 3

Villarreal – Manchester City / Digi 4, Prima Sport 4

FC Copenhaga – Dortmund

Newcastle – Benfica

PSV – Napoli