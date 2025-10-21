G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Revine Champions League: Interul lui Chivu joacă în Belgia – Programul complet…

Logo-ul Champions League UEFA, cea mai importantă competiție a cluburilor din lume.
Champions League, logo / Sursă foto: captură video

Revine Champions League: Interul lui Chivu joacă în Belgia – Programul complet al disputelor interesante de marți

Sportz21 Oct • 370 vizualizări 0 comentarii

După o pauză de câteva săptămâni, Champions League revine, iar meciurile de marți se anunță unele extrem de interesante. Interul lui Cristian Chivu vrea să continue perioada fastă pe terenul celor de la Royale Union SG, Barcelona o întâlnește pe Olympiakos, Arsenal pe Atletico Madrid, iar Villarreal pe Manchester City.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Champions League, marți, 21 octombrie, programul meciurilor

De la ora 19:45

  • Barcelona – Olympiakos / Digi 1, Prima Sport 1
  • Kairat Almaty – Pafos / Digi 2, Prima Sport 2

De la ora 22:00

  • Arsenal – Atletico Madrid / Digi 1, Prima Sport 1
  • Royale Union SG – Inter / Digi 2, Prima 2
  • Bayer Leverkusen – PSG / Digi 3, Prima Sport 3
  • Villarreal – Manchester City / Digi 4, Prima Sport 4
  • FC Copenhaga – Dortmund
  • Newcastle – Benfica
  • PSV – Napoli

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.