Fragmente dintr-un meteorit foarte rar, descoperite în mostrele selenare adunate de misiunea…

Sursa foto: Pixabay / Buddy_Nath

Fragmente dintr-un meteorit foarte rar, descoperite în mostrele selenare adunate de misiunea chineză Chang’e-6

Oamenii de ştiinţă care studiază mostrele selenare adunate în cadrul misiunii chineze Chang’e-6 au identificat fragmente rare de meteorit care pot modifica modul în care ştiinţa explică transferurile de materie din Sistemul Solar, transmite marţi Xinhua care citează un studiu publicat în ultimul număr al Proceedings of the National Academy of Sciences, informație preluată de Agerpres.

Studiul a fost coordonat de o echipă de cercetători de la Institutul de Geochimie din Guangzhou (GIG), din cadrul Academiei de Ştiinţe din China.

Aceste fragmente de meteorit de tipul condrită CI sunt extrem de rare pe Terra, reprezentând mai puţin de 1% din toţi meteoriţii colectaţi de la suprafaţa Pământului. Spre deosebire de Pământ, Luna nu are nici atmosferă şi nici o tectonică a plăcilor, condiţii în care orice meteoriţi care ajung pe Lună sunt conservaţi ca într-o arhivă naturală.

Folosind tehnici avansate de examinare a compoziţiei minerale şi a izotopilor de oxigen, cercetătorii au analizat solul lunar şi au confirmat că fragmentele provin din condrite CI — un tip de meteorit bogat în apă şi materiale organice care provine de obicei din Sistemul Solar Exterior.

Studiul sugerează că sistemul Pământ-Lună ar fi trecut prin mai multe coliziuni cu meteoriţi din categoria condritelor carbonice decât estimaseră oamenii de ştiinţă anterior. Această descoperire nu numai că indică faptul că materiale din Sistemul Solar Exterior pot migra în Sistemul Solar Interior, dar are şi implicaţii importante pentru explicarea originii apei pe suprafaţa selenară, a explicat Lin Mang, cercetător la GIG.

De asemenea, studiul deschide noi direcţii pentru cercetările viitoare privind distribuţia şi evoluţia resurselor de apă selenare şi stabileşte sistematic metode de identificare a materialelor meteoritice din probele extraterestre, a mai adăugat el.

În 2024, Chang’e-6 a făcut istorie, aducând înapoi pe Pământ 1.935,3 grame de mostre lunare de pe partea nevăzută a Lunii. Aceste probe au fost colectate din bazinul South Pole-Aitken (SPA), cel mai mare, cel mai adânc şi cel mai vechi bazin de pe Lună, aminteşte Xinhua.

