Ambasadorul rus amenință Italia cu ”represalii” dacă guvernul Meloni utilizează activele rusești înghețate

Ambasadorul rus la Roma, Alexei Paramonov, care s-a angajat deja în mai multe dispute extrem de agresive cu Italia, a avertizat Peninsula să nu participe la planurile de utilizare a activelor înghețate ale Moscovei în Europa în beneficiul Ucrainei, transmite La Stampa.

„Complicitatea Italiei la o infracțiune financiară de această amploare riscă să submineze substanțial, pentru mulți ani de acum înainte, însăși posibilitatea de a restabili cooperarea economică și comercială cu Rusia”, a declarat diplomatul într-un comunicat postat pe canalul Telegram al ambasadei.

„Atenție la represalii”, este amenințarea transmisă de Paramonov la adresa Italiei și UE.

Ambasadorul vorbește despre „o schemă frauduloasă care nu are și nu poate avea nicio justificare legală”. Diplomatul asigură că, dacă va fi adoptată, va fi „clasificată drept furt și va obliga Rusia să se angajeze imediat într-un mecanism de represalii, care va căuta să compenseze pierderile rezultate din acțiuni ostile și să provoace daune similare tuturor celor care le-au întreprins”.

UE a înghețat active ale Rusiei în valoare de zeci de miliarde de euro după invazia ilegală din Ucraina și la nivel european există o discuție despre confiscarea acestora.

Ambasadorul rus la Roma este cunoscut pentru agresivitatea peste limitele diplomatice.

