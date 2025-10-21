VIDEO ”România și Polonia au în comun succese, vise și idioți asemănători / Ca prizonier politic, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am fost într-o închisoare a lui Jaruzelski, nu a lui Ceaușescu / Orban e măgarul troian al Rusiei în Europa” – interviu cu fostul disident polonez Adam Michnik 

Istoricul și disidentul polonez Adam Michnik, care conduce cel mai important ziar din Polonia, Gazeta Wyborcza, denumită și “New York Times al Europei de Est”, a vorbit, într-un interviu în exclusivitate pentru G4Media și Info Sud-Est, despre marile provocări de pe scena internațională, de la agresiunea Rusiei în Ucraina la cum va arăta viitorul post-Putin, „valul cenușiu” al extremismului care amenință întreaga lume, dar și subiecte precum viitorul presei în era digitală și paralela România – Polonia: Două democrații cu trasee diferite după comunism, dar care, în viziunea sa, au în comun “succese, vise și idioți asemănători”.

Principalele declarații:

Despre ”cordonul sanitar”, războiul din Ucraina și extremism

”Polonia, România, Moldova, Țările Baltice, au un comportament foarte corespunzător….dar, bineînțeles că cheile sunt în mâna lui Trump”.

”Dacă Putin va pleca de la putere, cel care îi va urma va încheia acest război”;

”În schimb, dacă Putin va cuceri Kievul și va câștiga această bătălie, acest război, nu se va opri aici, vrea să meargă mai departe (…) La momentul de față a ajuns, însă, prizonierul propriei decizii”.

“În Polonia este ațâțată zilnic ucrainofobia, și unele medii politice sunt destul de „absorbante” pentru aceste manipulări (…)”

”Și aici trebuie spus că aceste medii naționaliste care joacă cartea anti-ucraineană joacă, de fapt, cartea anti-poloneză”.

”Și printre reprezentanții acestor medii este și președintele actual al Poloniei, Nawrocki (…)”;

”Problema intervine pentru că avem două tipuri de victime sau de suferințe și se pune întrebarea “A cui suferință a fost mai mare?”, sau “Cine a suferit mai tare?”

“În trecut, Polonia avut, de asemenea, relații tensionate și cu Lituania. Vilnius, pe care noi îl consideram oraș istoric polonez…iar astăzi, avem cea mai bună graniță. De fapt, nu avem graniță. Dacă vreau să mă duc la cimitirul din Vilnius, mă urc în mașină și mă duc. Nu am nicio opreliște”.

”(…) Și România a avut episodul legionar, iar legionarii erau foarte iubiți. Avem o istorie comună, asemănătoare, de-asta ne și înțelegem atât de bine”.