VIDEO ”România și Polonia au în comun succese, vise și idioți asemănători / Ca prizonier politic, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am fost într-o închisoare a lui Jaruzelski, nu a lui Ceaușescu / Orban e măgarul troian al Rusiei în Europa” – interviu cu fostul disident polonez Adam Michnik
Istoricul și disidentul polonez Adam Michnik, care conduce cel mai important ziar din Polonia, Gazeta Wyborcza, denumită și “New York Times al Europei de Est”, a vorbit, într-un interviu în exclusivitate pentru G4Media și Info Sud-Est, despre marile provocări de pe scena internațională, de la agresiunea Rusiei în Ucraina la cum va arăta viitorul post-Putin, „valul cenușiu” al extremismului care amenință întreaga lume, dar și subiecte precum viitorul presei în era digitală și paralela România – Polonia: Două democrații cu trasee diferite după comunism, dar care, în viziunea sa, au în comun “succese, vise și idioți asemănători”.
- Adam Michink a fost prezent în România în perioada 15-16 octombrie, în Constanța și Tulcea, la invitația Veridica și a Facultății de Istorie și Științe Politice (Universitatea ”Ovidius”, Constanța), unde a primit titlul Doctor Honoris Causa și cheia orașului Tulcea. Adam Michnik a susținut două conferințe și a răspuns întrebărilor publicului în Cazinoul din Constanța și Sinagoga din Tulcea. Citește aici mai multe despre cine este Adam Michnik.
Principalele declarații:
Despre ”cordonul sanitar”, războiul din Ucraina și extremism
- ”Polonia, România, Moldova, Țările Baltice, au un comportament foarte corespunzător….dar, bineînțeles că cheile sunt în mâna lui Trump”.
- ”Dacă Putin va pleca de la putere, cel care îi va urma va încheia acest război”;
- ”În schimb, dacă Putin va cuceri Kievul și va câștiga această bătălie, acest război, nu se va opri aici, vrea să meargă mai departe (…) La momentul de față a ajuns, însă, prizonierul propriei decizii”.
- “În Polonia este ațâțată zilnic ucrainofobia, și unele medii politice sunt destul de „absorbante” pentru aceste manipulări (…)”
- ”Și aici trebuie spus că aceste medii naționaliste care joacă cartea anti-ucraineană joacă, de fapt, cartea anti-poloneză”.
- ”Și printre reprezentanții acestor medii este și președintele actual al Poloniei, Nawrocki (…)”;
- ”Problema intervine pentru că avem două tipuri de victime sau de suferințe și se pune întrebarea “A cui suferință a fost mai mare?”, sau “Cine a suferit mai tare?”
- “În trecut, Polonia avut, de asemenea, relații tensionate și cu Lituania. Vilnius, pe care noi îl consideram oraș istoric polonez…iar astăzi, avem cea mai bună graniță. De fapt, nu avem graniță. Dacă vreau să mă duc la cimitirul din Vilnius, mă urc în mașină și mă duc. Nu am nicio opreliște”.
- ”(…) Și România a avut episodul legionar, iar legionarii erau foarte iubiți. Avem o istorie comună, asemănătoare, de-asta ne și înțelegem atât de bine”.
- “Dacă mă uit la Trump, mi-e teamă că încă nu e sfârșitul (valului extremist în Europa, n.red.). Mai există o cale pe care am putea să ne îndreptăm si nu este presărată cu petale de trandafir”.
Despre Viktor Orban și revizionism
- ”Este măgarul troian al Uniunii Europene, nu cal, ci măgar. Vreau să spun că nu este prost, dar este foarte periculos. Este un cinic autoritar, pentru care nu înseamnă nimic valorile democratice”.
- ”Viktor Orban a mers către acest naționalism plecând de la democrație. El a fost democrat la început, iar în prezent este principalul dușman al democrației în Uniunea Europeană”.
- ”Orban, deja de mulți ani, și-a mizat totul pe naționalismul autoritar. Și, după părerea mea, el este singurul politician european care, fără să o spună, pe față, gândește, cumva, o mișcare a granițelor”.
- ”Este un golan calculat, rece. Dacă condițiile îi vor permite, va merge în direcția asta. Deja cere autonomie pentru terenuri din Ucraina, în timp ce acolo, această țară este în război. Este ca și cum, astăzi, Polonia ar cere autonomie pentru Liov, pentru că înainte de Al Doilea Război Mondial era un oraș polonez…ar fi bine să nu spun asta mai des, sau cu voce tare, pentru că s-ar putea să le dau idei unor idioți din Polonia”.
Despre disidenți, închisorile și dictatura comuniste în România și Polonia
- ”Un principal canal (de comunicare și disidență în comunism, n.red.) era Biserica Catolică. În schimb, dictatura lui Ceaușescu din România s-a comparat doar cu cea a lui Stalin. Din acest punct de vedere, mă gândesc că da, pentru că în Polonia a existat această cale prin negociere. În România, Ceaușescu n-ar fi conceput-o în niciun fel”.
- ”Eu, ca prizonier politic, i-am mulțumit lui Dumnezeu că am fost prizonier într-o închisoare a lui Jaruzelski, nu a lui Ceaușescu”.
- ”Știu că un scriitor român a scris că Dante a descris Iadul, iar Ceaușescu l-a creat”.
