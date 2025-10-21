Alexandru Munteanu, propus premier al Republicii Moldova, anunță că are cetățenie română și americană

Candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, deține trei cetățenii – a Republicii Moldova, României și Statelor Unite ale Americii, transmite Ziarul de Gardă, citat de Rador.

El a confirmat informația luni, 20 octombrie, în cadrul unei emisiuni de la TV8, menționând totodată că i s-a oferit și a refuzat cetățenia franceză.

Alexandru Munteanu deține cetățenia americană din anul 2006. El a precizat că, inițial, întreaga sa familie a obținut Green Card, în perioada în care activa la Banca Mondială.

„Mi s-a propus să devin cetățean al Statelor Unite. Americanii au un program special de acordare a cetățeniei pentru persoane cu «caracteristici excepționale», iar ei au considerat că mă încadrez în această categorie. Am acceptat propunerea, fiind profund impresionat de economia americană și de valorile acestei țări. În plus, am doi fii care locuiesc și muncesc în SUA”, a declarat Alexandru Munteanu.

Munteanu a precizat că deținerea mai multor cetățenii nu contravine legislației nici a R. Moldova, nici a Statelor Unite. Totodată, el a subliniat că SUA impune plata impozitelor tuturor cetățenilor săi, indiferent de țara în care se află, obligație pe care spune că o respectă și el.

„Plătesc impozite în toate țările în care sunt rezident, adică acolo unde petrec mai mult de 180 de zile pe an. Am locuit în R. Moldova și am achitat impozite aici, la fel am procedat și în Ucraina și România. În același timp, plătesc impozite și în Statele Unite, care este una dintre puținele țări din lume ce impune această obligație tuturor cetățenilor săi, indiferent unde se află”, a explicat Alexandru Munteanu.

Munteanu a confirmat că deține și cetățenia României, devenind astfel cetățean a trei state – R. Moldova, România și Statele Unite ale Americii. El a adăugat că i s-a propus și cetățenia Franței, însă a refuzat oferta, menționând: „Ar fi fost prea mult”.

Alexandru Munteanu a respins zvonurile conform cărora ar fi un protejat al președintelui francez Emmanuel Macron și ar acționa în interesul Bucureștiului, Kievului și Parisului, numindu-le „teorii ale conspirației”. El a explicat că întâlnirea cu președintele Franței la Chișinău a avut loc în cadrul activităților sale în calitate de președinte al Alianței Franceze din Moldova.

„Adevărul este că am avut această ocazie unică de a mă întâlni atât cu cancelarul german, cât și cu președintele francez, dar am fost acolo în calitate de președinte al Alianței Franceze din Moldova. Am vorbit chiar puțin franceză, iar cancelarul a glumit că Emmanuel Macron și-a găsit pe cineva cu care putea vorbi franceză.

A fost o întâlnire informală în care am schimbat opinii, dar asta nu înseamnă automat că am devenit reprezentantul lor. Nu am discutat atunci despre politică; am vorbit despre viitorul Moldovei și al regiunii”, a subliniat Munteanu.

Marți, 14 octombrie, ZdG a publicat informații, confirmate de mai multe surse independente, potrivit cărora omul de afaceri Alexandru Munteanu urmează să fie propus pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Ulterior, Igor Grosu, președintele PAS, a confirmat candidatura lui Munteanu.