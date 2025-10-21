Casa Albă începe demolarea unei părţi din aripa estică pentru sala de bal a lui Trump
O parte din aripa estică a Casei Albe a fost demolată, odată cu începerea lucrărilor de construcţie a noii săli de bal a preşedintelui american Donald Trump, relatează BBC, citată de News.ro.
Luni, echipele de construcţie au demolat bucăţi masive dintr-o intrare acoperită şi ferestre din aripa estică, despre care Trump a spus că este „complet modernizată”.
Preşedintele a declarat anterior că sala de bal de 250 de milioane de dolari (186 de milioane de lire sterline) adăugată la Casa Albă va fi „aproape” de structura existentă, dar nu o va modifica.
„Nu va interfera cu clădirea actuală. Nu va fi. Va fi lângă ea, dar nu o va atinge – şi va respecta în totalitate clădirea existentă, de care sunt cel mai mare fan”, a declarat Trump în iulie. „Este preferata mea. Este locul meu preferat. Îl ador.”
Trump a anunţat construcţia într-o postare pe reţelele de socializare, spunând că „s-a pus piatra de temelie” pentru sala de bal „atât de necesară”.
„De mai bine de 150 de ani, fiecare preşedinte a visat să aibă o sală de bal la Casa Albă pentru a găzdui oameni pentru petreceri grandioase, vizite de stat etc.”, a scris el.
