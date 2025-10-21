Romii din Cluj amenință cu proteste: parlamentarii să nu susțină proiectul de lege privind căsătoriile timpurii / ”Există doar înțelegeri între familii, o formă de respect reciproc și tradiție, care nu implică conviețuire, relație conjugală…”

Partida Romilor ”Pro Europa” Cluj face un apel public către toți deputații și senatorii clujeni, în numele comunităților de romi tradiționali din județ, să intervină pentru a opri adoptarea legii propuse de ministrul Muncii, Florin Manole, privind sancționarea așa-numitelor „căsătorii timpurii”, anunță Cluj24.

”Această inițiativă legislativă a stârnit îngrijorare și nemulțumire profundă în rândul comunităților de romi tradiționali din județul Cluj, întrucât creează o imagine falsă și nedreaptă despre viața, cultura și obiceiurile noastre.

Dorim să fie foarte clar pentru opinia publică și pentru autorități că în comunitățile de romi tradiționali nu există căsătorii la vârste fragede. Există doar înțelegeri între familii, o formă de respect reciproc și tradiție, care nu implică conviețuire, relație conjugală sau transfer al copilului. Căsătoria propriu-zisă și conviețuirea au loc doar după împlinirea vârstei de 18 ani, în conformitate cu legea și cu valorile morale ale comunității.

De asemenea, dorim să subliniem clar faptul că nu au existat și nu există căsătorii forțate în comunitățile de romi tradiționali”, a declarat liderul organizației de tineret a Partidei Ronilor Cluj, Dragoș Roșianu.

Potrivit acestuia, situațiile izolate prezentate uneori în presă sunt cazuri excepționale, nu o regulă.

Ei amenință cu proteste.

”Dacă vocea romilor tradiționali nu va fi ascultată, ne rezervăm dreptul de a organiza manifestații pașnice, pentru a ne apăra drepturile, demnitatea și valorile tradiționale.

Facem apel la dialog, respect reciproc și înțelegere, nu la impunerea unor măsuri care stigmatizează și dezbină”, a spus Roșianu, reprezentant al comunității romilor tradiționali din județul Cluj.