Google anunţă că a dezvoltat un algoritm revoluţionar pentru calculul cuantic / Noul algoritm denumit Quantum Echoes este de 13.000 de ori mai rapid decât cel mai sofisticat algoritm clasic

Google a anunţat că a dezvoltat un algoritm informatic care deschide calea spre aplicaţii practice pentru calculul cuantic şi care va putea să genereze date unice pentru a fi utilizate alături de inteligenţa artificială, informează miercuri Reuters, transmite Agerpres.

Noul algoritm, denumit Quantum Echoes, rulează pe cipul cuantic al companiei americane şi este de 13.000 de ori mai rapid decât cel mai sofisticat algoritm clasic de calcul instalat pe supercomputere, potrivit reprezentanţilor Google.

În viitor, algoritmul Quantum Echoes ar putea contribui la măsurarea structurii moleculare din molecule, ceea ce ar putea ajuta la descoperirea de noi medicamente şi la dezvoltarea ştiinţei materialelor prin identificarea unor noi tipuri de materiale, au precizat directorii companiei americane într-o conferinţă de presă organizată săptămâna trecută.

Google, care aparţine grupului Alphabet, este una dintre dintre companiile majore din sectorul noilor tehnologii, alături de Amazon şi Microsoft, care investesc în calculul cuantic – un domeniu care promite să accelereze procesele de calcul şi să rezolve probleme inaccesibile maşinilor din zilele noastre.

Anul trecut, Google a prezentat cipul său cuantic, Willow, despre care compania americană a dezvăluit că este capabil să depăşească o problemă crucială cu „qubiţii”, elementele constitutive ale calculului cuantic.

Dezvoltarea noului algoritm este aproximativ echivalentă ca importanţă cu dezvoltarea acelui cip, au transmis reprezentanţii Google.

Algoritmul este verificabil şi cu alte computere cuantice sau prin intermediul unor experimente. Datele care sunt verificabile înseamnă că noul algoritm poate duce la aplicaţii practice.

„Dacă nu vă pot spune că datele sunt corecte, dacă nu pot să vă dovedesc că datele sunt corecte, atunci cum aş putea face ceva cu ele?”, a declarat Tom O’Brien, cercetător la Google.

În ceea ce priveşte inteligenţa artificială (AI), inginerii de la Google speră să poată folosi algoritmul pentru a crea noi seturi de date pentru utilizări în domenii precum ştiinţele vieţii, unde, deocamdată, nu există seturi de date bune pentru antrenarea modelelor de AI.

Compania Google a publicat detaliile despre algoritmul său Quantum Echoes într-un studiu apărut miercuri în revista ştiinţifică Nature.