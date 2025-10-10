Rogobete: Voi demara un control naţional prin Inspecţia Sanitară de Stat care va verifica toate blocurile operatorii din cabinete pentru a ne asigura că respectă normativul / Controlul se va desfășura și la Constanța Constanţa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va iniţia un control la nivel naţional, prin Inspecţia Sanitară de Stat, pentru a se verifica blocurile operatorii care funcţionează în afara spitalelor şi a se stabili dacă respectă condiţiile legale. ”Şi da, voi trimite Corpul de Control şi Inspecţia Sanitară de Stat la Constanţa pentru a verifica şi pentru a întocmi un raport pe care sper să-l avem disponibil săptămâna viitoare”, a adăugat el, referindu-se la cazul femeii de 29 de ani care a murit după ce a născut la o clinică privată, dar starea ei s-a agravat, fiind dusă la Spitalul Judeţean, unde însă nu a mai putut fi salvată, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Referitor la cazul femeii care a murit la scurt timp după ce a născut, la Constanţa, Alexandru Rogobete a spus că nu vrea să facă speculaţii, ci aşteaptă raportul Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat.

”Secţiile de Terapie Intensivă şi blocul operator, secţiile de ATI, funcţionează după un cadru legal un normativ foarte bine stabilit, în care sunt evidenţiate condiţiile şi infrastructura minimală, dacă pot să-i spun aşa”, a explicat el, vineri seară, la Digi 24.

El a detaliat că fiecare salon de Terapie Intensivă trebuie să aibă chiuvetă, o suprafaţă minimă pentru fiecare pat, echipamente minimale, iar situaţia pentru blocurile operatorii este similară.

”Pentru acele săli de operaţie care funcţionează în afara spitalului sunt prevăzute norme importante. Şi aici vreau să specific că Societatea Română de ATI, prin profesorul Săndesc şi prin profesorul Bubenek, au modificat recent şi au transmis către Ministerul Sănătăţii o actualizare a acestui ordin, tocmai pentru a ne asigura că cât mai multe dintre aceste norme sunt respectate şi ele devin tot mai stricte. Orice sală de operaţie, indiferent unde se află, în mod normal trebuie să poată dispune de măcar un pat de Terapie Intensivă complet dotat: cu ventilator mecanic, cu oxigen, cu medicaţia necesară, cu trusă de urgenţă şi, sigur, cu personal care să poată îngriji pacientul în cazul în care acesta se complică pe masa de operaţie, intraoperator sau imediat postoperator”, a argumentat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete s-a referit însă şi la situaţia unor cabinete ”de la parterul blocului”, unde au loc intervenţii chirurgicale şi unde nu totdeauna există toate condiţiile de siguranţă necesare.

”Există la nivel naţional un număr important de cabinete la parterul blocului, în care au o sală de operaţie mai mult sau mai puţin improvizată, în care au loc intervenţii chirurgicale. E adevărat, minim invazive, majoritatea din ele, dar nu asigură toate condiţiile de siguranţă necesare. Şi oricând poate apărea o complicaţie de acest gen, drept dovadă… Şi mai ştiu şi eu câteva cazuri de care m-am chiar ocupat, ca ministru, să le transferăm în regim de urgenţă din aceste zone către spitale tocmai pentru a nu le pune viaţa în pericol şi pentru a-i salva pe cât se poate de mult. Da, voi demara un control naţional prin Inspecţia Sanitară de Stat care va verifica toate blocurile operatorii din astfel de cabinete pentru a ne asigura că ele respectă normativul acelui ordin de ministru şi că activitatea medicală din ele se desfăşoară în condiţii de siguranţă. Şi da, voi trimite Corpul de Control şi Inspecţia Sanitară de Stat la Constanţa pentru a verifica şi pentru a întocmi un raport pe care sper să-l avem disponibil săptămâna viitoare”, a anunţat el, în acest context.

El a explicat că această verificare nu va dura foarte mult întrucât nu este un număr foarte mare de astfel de cabinete.

”Doresc să facem o… un fel de mapare a acestor cabinete şi analiza lor cu privire la respectarea normativului şi apoi vom comunica situaţia lor”, a adăugat Rogobete, menţionând că, în cazul în care vor fi găsite nereguli, aceste cabinete vor fi sancţionate sau chiar închise.

O femeie în vârstă de 29 de ani a murit, miercuri, în urma unor complicaţii apărute după ce a născut la o clinică privată din municipiul Constanţa. După naştere, starea ei s-a agravat, femeia fiind dusă la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, dar medicii nu au reuşit să o salveze. Poliţiştii au deschis un dosar penal.