Raluca Turcan (PNL): „Aproape un milion de noi pensionări în următorii 6–8 ani vor pune presiune uriașă pe sistemul public. Statul trebuie să pregătească reforme reale”

Deputatul PNL Raluca Turcan avertizează, într-o analiză publicată pe Facebook, că România va trece în următorul deceniu printr-un val masiv de pensionări care va afecta grav echilibrul sistemului public de pensii. Potrivit acesteia, aproape un milion de persoane născute în generațiile 1967–1969 urmează să iasă din activitate între 2025 și 2033, ceea ce va aduce presiuni suplimentare asupra bugetului, pieței muncii și serviciilor sociale.

Turcan atrage atenția că deficitul bugetului de pensii este deja de circa 5,4 miliarde de lei, în condițiile în care raportul dintre angajați și pensionari a coborât la 1,3 la 1. „Fără mai mulți contribuabili și fără creșterea numărului de contribuții, ajustările de deficit se vor face prin taxe mai mari, datorie publică mai mare sau prin presiune pe regulile de pensionare”, susține ea.

Analiza subliniază câteva puncte critice:

Fostul ministru al muncii avertizează că perioada 2025–2033 va fi decisivă pentru actualii salariați apropiați de vârsta de pensionare:

„Diferența dintre pensia anticipată și ieșirea la limită de vârstă poate însemna mii de lei pierduți sau câștigați pe durata vieții, în funcție de stagiul de cotizare și de indexări. 1–3 ani în plus de muncă pot aduce diferențe reale în venitul de la bătrânețe”, arată Turcan.

Ea mai subliniază că statul are de făcut pași concreți: digitalizarea completă a istoricului de carieră, combaterea muncii la negru, creșterea ocupării în rândul persoanelor de 55–64 de ani, dar și pregătirea serviciilor sociale și de sănătate pentru un număr sporit de vârstnici.

„Nu e doar o discuție tehnică de buget: e viața ta la pensie. În următorii 6–8 ani, aproape un milion de noi pensionări vor schimba aritmetica sistemului. Informația și planificarea sunt cel mai bun «randament» pe care îl poți obține”, a concluzionat deputatul PNL.