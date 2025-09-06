G4Media.ro
Vaporul pe Dunăre FOTO Dan Eftimie

Ministrul Transporturilor: A fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 / Proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul, faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile

6 Sep

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 , proiect ce va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile, transmite News.ro.

”Dunărea, o cale de transport ecologică: primul pas în proiectul FAST DANUBE. Vineri a fost lansată prima procedură de achiziţie din cadrul proiectului FAST DANUBE 2 – Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării, un proiect strategic finanţat prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei”, spune ministrul Transporturilor într-o postare pe Facebook.
 

Ciprian Şerban arată că este un proiect realizat împreună cu partenerii bulgari ce are ca scop deblocarea circulaţiei pe Dunăre, eliminarea zonelor cu probleme pentru navigaţie şi crearea unor condiţii mai sigure şi mai eficiente pentru transportul pe apă.

”Concret, proiectul va permite ca navele să circule pe Dunăre aproape tot anul (340 zile/an), faţă de situaţia actuală de aproximativ 280 zile. Rezultatul? Creşterea cu cel puţin 20% a volumului de trafic de marfă, reducerea costurilor şi a timpilor de transport şi un impact major pentru Portul Constanţa, care devine şi mai important în sud-estul Europei”, subliniază ministrul.
 

El menţionează că ”FAST DANUBE este un proiect de interes european, parte a coridorului Rin–Dunăre, care leagă vestul de estul continentului şi conectează 9 state membre UE.
 

”Prima achiziţie lansată, ieri, vizează monitorizarea impactului asupra mediului, cu o valoare estimată de 13,7 milioane euro şi o durată de 9 ani. Prin acest proiect, România îşi consolidează rolul de hub regional de transport şi îşi valorifică unul dintre cele mai importante atuuri naturale: Dunărea. În acelaşi timp, toate oraşele din România situate de-a lungul Dunării vor beneficia de posibilitatea de dezvoltare reală”, mai adaugă Şerban.

