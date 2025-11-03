Ajutorul alimentar al 42 de milioane de americani va fi redus la jumătate în noiembrie / Administrația Trump dă vina pe shutdown
Administraţia Trump anunţă luni că ajutorul alimentar de care beneficiază aproximativ 42 de milioane de americani urmează să fie redus în noiembrie, din cauza paraliziei bugetare (”shutdown”) care durează de o lună, relatează AFP, transmite News.ro.
Guvernul urmează să folosească 4,65 de miliarde de dolari dintr-un fond de urgenţă pentru a finanţa plăţile prin programul SNAP – principalul program public de ajutor alimentar în Statele Unite.
Această sumă urmează să acopere aproximativ ”50% dintre ajutoarele gospodăriilor eligibile”, a anunţat într-un document judiciar un oficial de la Departamentul Agriculturii.
HOTĂRÂRE JUDICIARĂ
Acest anunţ intervine după o hotărâre a unui judecător federal din Providence, unul dintre cei doi judecători care au ordonat săptămâna trecută Excutivului să folosească fonduri de urgenţă pentru a asigura continuarea Programului SNAP.
Administraţia Trump anunţă că acest program a rămas fără fonduri după o lună de shutdown.
Democraţii şi republicanii nu reuşec să se înţeleagă să adopte un nou buget şi dau vina unii pe alţii.
Preşedintele republican Donald Trump a dat asigurări vineri că este pregătit să deblocheze fondurile necesare, dacă justiţia decide acest lucru.
El declara că ”nu vrea ca americanilor să le fie foame”.
Liderul minorităţii democrate din Camera Reprezentanţilor Hakeem Jeffries l-a acuzat duminică pe Donald Trump şi Partidul Republican al acestuia de ”instrumentalizarea fometei” celor 42 de milioane de beneficiari ai acestui program
