Schimbare istorică în F1: Williams renunță la vechiul nume după aproape jumătate de secol

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Williams, una dintre cele mai importante echipe din istoria Formulei 1, a anunțat luni că-și va schimba oficial numele cu ocazia sezonului 2026 din Marele Circ. Vorbim despre o modificare istorică, una care îmbină „tradiția cu modernitatea”: Atlassian Williams F1 Team, transmite racingnews365.com.

Williams este un nume foarte respectat în Formula 1: o echipă de mare tradiție, fondată de Sir Frank Williams la sfârșitul anilor ’70.

De numele celor de la William se leagă nouă titluri mondiale la constructori (locul trei la general după liderul Ferrari și McLaren) și șapte la piloți.

În total, 114 victorii a reușit Williams de-a lungul participărilor în Marele Circ.

Cunoscută drept Williams Racing de mai bine de un deceniu, echipa britanică va trece la o nouă eră, una în care va avea numele Atlassian (noul partener principal) înainte de Williams.

În același timp, Williams va adopta un nou logo, insipirat din emblema istorică „Forward W”, una realizată de Frank Williams în anul 1977.

„Sunt mândru că, începând de anul viitor, vom fi cunoscuți drept Atlassian Williams F1 Team și vom purta un logo care onorează moștenirea fondatorului nostru (n.r. Frank Williams)” – James Vowles, director al celor de la Williams.

În prezent, pentru Williams pilotează Carlos Sainz Jr. și Alexander Albon, piloți confirmați și pentru sezonul 2026 din Formula 1.

Clasamentul constructorilor

Ferrari 16 titluri (ultimul în 2008) McLaren 10 (campioana en-titre) Williams 9 (ultimul în 1997) Mercedes 8 (ultimul în 2021) Lotus 7 (ultimul în 1978) RedBull Racing 6 (ultimul în 2023) etc.

Inspired by our past, confident about our future, and clear about our identity 👊 From January 2026, we will become Atlassian Williams F1 Team and unveil an all-new logo to go with it. Full details: https://t.co/62P78IV7gb pic.twitter.com/rKOX5UDDm8 — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 3, 2025

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1