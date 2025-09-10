SURSE Percheziții la compania aeriană „Fly Lili”, firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo, într-un dosar de evaziune fiscală / La audieri a fost adus directorul companiei, în calitate de suspect, și o contabilă / Prejudiciul este estimat la 12 milioane de lei

Polițiștii din București efectuează miercuri, 10 septembrie, mai multe percheziții domiciliare în București și județul Sibiu într-un dosar de evaziune fiscală.

Ar fi vizată compania aeriană „Fly Lili”, firma cu care Horațiu Potra își ducea mercenarii în Congo, iar în prezent anchetatorii fac demersuri pentru depistarea lui Jurgen Faff, suspect în dosarul de evaziune fiscală, potrivit surselor G4Media.

La audieri a fost adus directorul companiei, de asemenea suspect in dosar, și o contabilă, care are calitatea de martor, au precizat pentru G4Media surse apropiate anchetei.

Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și în județul Sibiu, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2024 – prezent, reprezentanții unei societăți comerciale ar fi reținut și nu ar fi plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei.

De asemenea, din cercetări, s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajați ( piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian)”, au precizat reprezentanții Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Prejudiciul stabilit ar fi fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață.

În vederea administrării materialului probator, miercuri, 10 septembrie 2025, au fost puse în executare cinci mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

„În contextul acestor activități, au fost depistate două persoane, una având calitatea de martor, acestea fiind conduse la audieri, în baza mandatelor de aducere, care au fost emise pe numele lor.

Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită, sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia”, au adăugat anchetatorii.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală.