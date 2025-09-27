G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Curtea Supremă a SUA îl autorizează pe Trump să blocheze ajutoare internaţionale…

Foto: Wikipedia

Curtea Supremă a SUA îl autorizează pe Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de patru miliarde de dolari / USAID era implicată în programe de sănătate şi de ajutor de urgenţă în aproximativ 120 de ţări din lume

Articole27 Sep 0 comentarii

Curtea Supremă americană a autorizat administraţia Trump să blocheze ajutoare internaţionale în valoare de peste patru miliarde de dolari, în pofida faptului că acestea au fost aprobate de către Congres, relatează AFP, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Judecătorii celei mai înalte jurisdicţii a Statelor Unite au stabilit astfel, vineri, că autoritatea preşedintelui în domeniul afacerilor externe pare să ”depăşească prejudiciul potenţial” pe care l-ar putea suferi populaţiile cărora le sunt destinate aceste fonduri.

Curtea majoritar conservatoare precizează însă că aceasta nu este o hotărâre definitivă şi permite doar o blocare temorară a acestor bani, în timp ce dosarul ăşi continuă cursul în instanţele inferioare.

Donald Trump a blocat, de când a revenit la Casa Albă, miliarde de dolari destinate ajutorului internţaional şi a desfiinţat în mod oficial Agenţia americană de Dezvoltare Internaţională (USAID), plasată în prezent în subordinea Departamentului de Stat, însărcinat cu diplomaţia.

USAID – cea mai importantă agenţie umanitară la nivel mondial – era implicată în programe de sănătate şi de ajutor de urgenţă în aproximativ 120 de ţări din lume.

Cei trei judecători liberali de la Curtea Supremă şi-au exprimat vineri dezacordul.

Judecătoarea Elena Kagan a denunţat o decizie ”în contradicţie cu separarea puterilor” în stat.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ungaria declară mişcarea ”Antifa” drept organizaţie ”teroristă” / Budapesta cere UE ”să-şi alinieze măsurile” împotriva Antifa după modelul Trump

Articole27 Sep • 66 vizualizări
0 comentarii

Venezuela continuă să se mobilizeze în faţa „ameninţării” americane / Maduro a convocat sâmbătă dimineaţă exerciţii de protecţie civilă

Articole27 Sep • 69 vizualizări
0 comentarii

Trump, după ce fostul director al FBI James Comey a fost pus sub acuzare: „Vor mai fi şi alţii!” / El e acuzat de fals în declaraţii şi obstrucţionarea justiţiei: „Frica este arma tiranilor”

Articole27 Sep • 389 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.