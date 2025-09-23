Ministrul Finanțelor, după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei: Am introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a transmis după descoperirea unei scheme complexe de evaziune, în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de peste 266 milioane lei că a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc. Ministrul precizează că acest instrument oferă control în timp real şi permite intervenţii rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri şi este absolut esenţial pentru administraţia fiscalǎ sǎ previnǎ, nu doar sǎ descopere şi sǎ penalizeze fraudele, transmite News.ro.

MInistrul Finanţelor arată că inspectorii Antifraudǎ ANAF au anunţat recent descoperirea unei scheme complexe de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ (ride-sharing), prin care a fost creat un prejudiciu de peste 266 mil. lei la bugetul de stat.

”Cum funcţiona aceastǎ schema? O firmă intermediară reţinea 5–10% comision de la şoferi, pe care îi plătea la negru. Evitau astfel plata contribuţiilor de sănătate şi asigurare socială pentru şoferi şi a impozitelor. Pentru aceste practici, ANAF a aplicat amenzi de 4,8 mil. lei, au fost deschise 90 de dosare penale, iar şoferii care nu emiteau bonuri fiscale au fost sancţionaţi”, arată Nazare.

Ministrul mai spune că, pentru prevenirea situaţiilor similare în viitor, a introdus declaraţia informativă D397, care obligă platformele de ride-sharing să transmită date direct către Fisc.

”Acest instrument oferă control în timp real şi permite intervenţii rapide, pentru a preveni repetarea acestui tip de cazuri. Este absolut esenţial pentru administraţia fiscalǎ sǎ previnǎ, nu doar sǎ descopere şi sǎ penalizeze frauda. De aceea, mandatul ANAF rǎmâne unul ferm: sǎ îşi facǎ din ce în ce mai bine treaba”, mai declară Alexandru Nazare.