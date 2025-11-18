Astra Film Chișinău la final. O ediție cu săli pline și multă emoție (Parteneriat)

Astra Film Chișinău s-a încheiat cu o sală plină cu oameni care au aplaudat în picioare, îndelung, la capătul unei ediții în care publicul a avut ocazia să vadă unele dintre filmele documentare foarte bune ale momentului. Au fost trei zile pline cu producții de calitate, de la cele pentru copii și adolescenți din cadrul programului Astra Film Junior, până la cele de după-amiază și seară, urmate de discuțiile tip DocTalk. Festivalul Astra Film Chișinău, care a avut loc în perioada 13-15 noiembrie, a fost organizat de Astra Film/CNM Astra și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României.

Cea de-a patra ediție Astra Film Chișinău s-a încheiat cu filmul documentar „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko – Ucraina, 2025), recompensat la Sibiu cu premiul Cel mai bun documentar în cadrul secțiunii Europa Centrală și de Est. Publicul a fost impresionat până la lacrimi de poveste Alisei, mama soldat care a plecat pe frontul din Ucraina pentru ca fiul ei, Théo, să nu fie nevoit să o facă atunci când va fi mare. Proiecția a fost urmată de o discuție DocTalk la care au participat publicista Angela Aramă, Andrei Curărău, co-fondator Watch Dog Moldova și jurnalistul Tudor Ioniță, moderatorul discuției.

Ziua fusese deja foarte densă, cu alte două proiecții care au abordat tema războiului și care au urcat la maximum trăirile spectatorilor: „Cei vii” (r. Anca Hirte, România, 2025) și „Kabul, între rugăciuni” (r. Aboozar Amini, Olanda, 2025) – premiul pentru cel mai bun film documentar al secțiunii Voci emergente la Astra Film Festival Sibiu.

Toată ediția AF Chișinău 2025 a fost sub semnul unor emoții puternice. În prima parte a zilelor din festival, sălile Cineplex Loteanu au cunoscut emoția copiilor și adolescenților veniți să participe la cel mai amplu program de educație prin film documentar, Astra Film Junior. Au fost în total mii de elevi din Chișinău care au avut astfel acces la poveștile reale ale unor copiii din diferite locuri de pe glob, ceea ce le-a oferit o perspectivă mai clară asupra lumii în care trăiesc.

În prima zi, filmul „Decodând ura” (r. Simon Klose – Danemarca, 2025) le-a arătat spectatorilor investigația unei jurnaliste care a demonstrat că discursul urii din social media este încurajat de rețelele de socializare, pentru că ura „vinde” și servește mișcărilor de extremă dreapta. Discuția care a urmat după film a susținut narativul din documentar prin experiența jurnalistei de investigații Natalia Zaharescu, de la Ziarul de Gradă. La Doc Talk au mai participat moderatoarea Aura Revenco și psiholoaga Aurelia Bălan.

Documentarul portret dedicat unuia dintre cei mai iubiți și respectați poeți din Republica Moldova, „Grigore Vieru. Poetul neamului” (de Mădălina și Adrian Otovescu – România, 2025) a fost urmărit cu multă emoție de către publicul din Chișinău. După film, oamenii au avut ocazia să-i pună întrebări chiar lui Călin Vieru, fiul poetului, aflat în dialog cu Ruxanda Covalschi.

De asemenea, filmul „Portretul unui tată confuz” (r. Gunnar Hall Jensen – Norvegia, 2025) a deschis dialogul cu publicul încă de la începutul dezbaterii la care au participat Daniel Funeriu și psiholoaga Lidia Sănduleac (moderator: Steliana Rudco).

