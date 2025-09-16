Bucureştenii, invitaţi să completeze chestionarul ce privește calitatea aerului din Capitală

Administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, îi invită pe bucureşteni să completeze un chestionar privind calitatea aerului, transmite Agerpres.

Informaţiile sunt necesare în contextul elaborării Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA) şi a Planului de Menţinere a Calităţii Aerului (PMCA).

„Primăria Municipiului Bucureşti lucrează la Planul Integrat pentru Calitatea Aerului (PICA) şi la Planul de Menţinere a Calităţii Aerului (PMCA). Dar aceste planuri nu pot fi eficiente fără implicarea ta! Completează şi tu chestionarul – durează doar 5-7 minute şi fiecare răspuns contează. Este modul prin care poţi să îţi faci vocea auzită şi să contribui direct la deciziile care privesc aerul pe care îl respirăm zilnic”, scrie Judele, marţi, pe pagina sa de Facebook.

Formularul poate fi accesat la adresa: https://forms.gle/XJggPUC4ys9apgSX9.

Termenul limită este 10 octombrie.

În cadrul chestionarului, bucureştenii sunt invitaţi să precizeze: cât de respirabil li se pare aerul din Capitală, cum apreciază evoluţia calităţii aerului în ultimii ani sau calitatea aerului în diferite cartiere din oraş.