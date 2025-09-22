EXCLUSIV VIDEO/ FOTO Șeful Companiei Naționale de Căi Ferate, un apropiat al lui Sorin Grindeanu, surprins cu un ceas Patek Philippe de peste 100.000 de dolari / Discuta cu un coleg de la regionala Timișoara, care etala un Rolex de 10.000 de euro / Ceasurile de lux nu apar în declarațiile de avere / Ion Alexandru Simu a blocat numărul de telefon al G4Media.ro

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Mai multe fotografii și imagini video intrate în posesia G4Media.ro îl arată pe directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, Ion Alexandru Simu, purtând un ceas Patek Philippe cu o valoare de achiziție de peste 100.000 de dolari pe site-urile de profil. În aceleași ipostaze apare și fostul director al Regionalei CFR Timișoara, Victor Adrian Istrati, având la mână un ceas Rolex evaluat la peste 10.000-12.000 de euro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Pozele au fost realizate în luna mai 2025, în Mall Băneasa, după cum a confirmat Istrati pentru G4Media.ro. De precizat că nici la Simu și nici la Istrati ceasurile nu apar în declarațiile de avere semnate de aceștia în 2024 și 2025. Contactat de G4Media.ro, Istrati a declarat că a purtat ceasul de probă, pentru a-l achiziționa, dar în final a refuzat oferta pentru că ”era prea greu”, în timp ce Simu a blocat numărul de telefon al G4Media.ro după ce l-am sunat și i-am adresat întrebări pe marginea acestui subiect.

Biroul de Presă al Companiei a transmis că întrebările despre ceasul lui Simu ”nu au legătură/nu rezultă din activitatea companiei, motiv pentru care nu putem formula un răspuns.”

Director general al Companiei Naționale de Căi Ferate din decembrie 2021, Simu este un apropiat al liderului PSD Sorin Grindeanu. În ianuarie 2023, DNA a anunțat că l-a pus sub urmărire penală pe Simu într-un dosar în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și instigare la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

este un apropiat al În ianuarie 2023, DNA a anunțat că l-a pus sub urmărire penală pe Simu într-un dosar în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și instigare la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. Doi șefi din Compania Națională de Căi Ferate (CNCF) CFR SA, ambii proveniți din Regionala Timișoara, au fost fotografiați, în mai 2025, în Mall Băneasa, purtând ceasuri de lux care nu apar în declarațiile lor de avere din 2024 și 2025. Este vorba de Ion Alexandru Simu, directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate din anul 2021 și Victor Adrian Istrati, până în acea lună șeful Regionalei Căi Ferate Timiș.

Din imaginile intrate în posesia G4Media.ro se vede că Simu poartă un ceas Patek Philippe al cărui preț de achiziție pe un site de profil respectând aceleași caracteristici, pornește de la 412.132 lei (mai vechi, cel mai ieftin), majoritatea prețurilor pentru un asemenea obiect depășind 100.000 de dolari, în timp ce Istrati are un Rolex cu o valoare estimată de 10.000-12.000 de euro.

Contactat de G4Media.ro, Istrati a recunoscut faptul că s-a aflat alături de Simu în acea zi, în așteptarea unui avion. ”Nelu (Simu n.r.) mi-a spus că este un loc cu înghețată bună”, a detaliat Istrati care atunci când a fost întrebat despre Rolex-ul de la mână a scos un ”Mmmmmm” prelung.

El a explicat că a avut intenția de a cumpăra ceasul, dar că, în final, a renunțat deoarece ”era prea greu” și a rămas cu Longines-ul pe care îl deține de mai mulți ani. Istrati a susținut că nu poate dezvălui cine era proprietarul ceasului.

Cea mai recentă declarație de avere a sa, din iunie 2025, indica faptul că deținea, alături de soție, o casă de locuit de 257 mp amplasată pe un teren de 550 mp în Buziaș, un tractor și o mașină Honda, aproape 217.000 lei într-un cont, iar în calitate de director încasase în 2024 suma de 187.398 lei (15.616 lei lunar), iar din pensii 125.904 lei (10.492 lei lunar). El făcea cumul pensie-salariu. În prezent, este doar pensionar.

Simu nu a răspuns apelurilor G4Media.ro, iar după ce i-am trimis fotografiile și întrebările pe rețeaua Whatsapp ne-a blocat numărul de telefon. Prin urmare am recurs la Biroul de Presă al Companiei care la întrebările despre ceasul directorului general ne-a răspuns:

”Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA pune la dispoziția publicului toate informațiile de interes public prevăzute de art. 5 din Legea nr. 544/2001, acestea fiind publicate pe site-ul oficial al companiei, la secțiunea dedicată. Lista completă poate fi consultată aici: Lista cu documente de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție. De asmenea, sub aspectul întrebărilor formulate de dumneavoastră precizăm că acestea nu au legătură/nu rezultă din activitatea companiei, motiv pentru care nu putem formula un răspuns. Pentru orice alte informații privind activitatea CFR SA, vă rugăm să consultați secțiunea dedicată de pe site-ul nostru oficial (www.cfr.ro).”

În cea mai recentă declarație de avere, semnată în mai 2025, Simu a menționat două terenuri intravilane și o casă de 289 mp în Oravița, unul intravilan și o casă de 139,2 mp în Caransebeș și un apartament de 52,6 mp în Giroc. El deține un autoturim Mercedez Benz fabricat în 2017, vânzând anul trecut unul similar cu suma de 200.000 de lei. În conturi, Simu avea 280.000 de lei. Din salariu a încasat anul trecut 429.000 de lei (35.750 lei lunar).

Conform unui comunicat din ianuarie 2023 al Direcției Naționale Anticorupție la acea dată un procuror din cadrul Serviciului Teritorial Timișoara a dispus efectuarea urmăririi penale față de Ion Alexandru Simu, director general interimar al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit și instigare la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, precum și față de Petru Ceșa, director general adjunct tehnic în cadrul Companiei, în sarcina căruia s-a reținut comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată și uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

În ordonanța procurorilor se arăta că există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

În cursul lunii aprilie 2022, suspectul Petru Ceșa, în calitatea menționată mai sus, la instigarea celuilalt suspect, și-ar fi arogat atribuțiile funcției de director general al CNCF CFR SA, cu toate că nu deținea această funcție sau o împuternicire în acest sens și a emis două decizii, prin cea de-a doua numindu-l pe Simu-Alexandru Ion la conducerea Sucursalei Regionalei de Căi Ferate Timișoara.

Prin aceste două decizii privind traseul profesional al lui Simu-Alexandru Ion, suspectul Ceșa ar fi urmărit să-i asigure primului stabilitatea unei funcții de conducere la nivel regional, după încetarea celei de director general interimar al CNCF CFR SA.

După apariția în spațiul public a uneia dintre acele decizii, suspectul Ceșa, la instigarea celuilalt, în urma unei cercetări disciplinare formale, ar fi emis două decizii prin care unei subordonate, bănuită că ar fi remis presei documentul respectiv, i-ar fi fost desfăcut contractul individual de muncă din motive disciplinare, cu încălcarea prevederilor din Codul Muncii, motivând că „angajata nu a reușit să-și dovedească nevinovăția”.

Acționând în această manieră, cei doi directori ar fi urmărit să dea un exemplu celorlalți angajați din subordine pentru ca pe viitor suspecții să nu se mai vadă expuși „riscului” ca publicul, prin intermediul presei, să cunoască diferite aspecte nelegale/legale din actul de conducere al CNCF CFR SA.

Simu a fost numit interimar la șefia Companiei la începutul mandatului de ministru al Transporturilor al lui Sorin Grindeanu (actualul președinte al PSD), care a fost audiat ca martor de DNA în această speță.

După anunțul DNA, în Mai 2023, Simu a primit un nou mandat din partea Consiliului de Administrație. „Îl cunosc de câţiva ani. A ocupat funcţii de conducere în CFR din câte ştiu eu, şi ştiu bine, director al regionalei Timiş. E o cunoştinţă”, declara Grindeanu despre Simu când a fost audiat de DNA.

Până în acest moment, conform unei verificări de pe portalul instanțelor, dosarul nu a fost trimis în judecată.

Potrivit publicaţiei Pressone, Ion Alexandru Simu, membru PSD Caraş-Severin, ar fi contribuit la transportul membrilor de partid la un mare miting PSD din vara anului 2018. Atunci, Simu ar fi decis suplimentarea garniturilor spre București, pentru a aduce în Capitală participanți la miting.

Presa locală din Banat și cea națională au scris de mai multe ori despre legături strânse între Simu și Grindeanu, cel mai recent săptămâna trecută: ”(…) ceferistul (Simu n.r.) a fost mereu omul de casă al fostului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, încă de pe vremea când președintele interimar al PSD, făcea politică și navetă între Timișoara și București, în calitate de deputat.”

Și Sorin Grindeanu are o pasiune pentru ceasuri. Liderul interimar al PSD a declarat la sfârșitul lunii august citat de Agerpres că are acelaşi ceas de 4 – 5 ani, precizând că l-a constat în jur de 2.000 de euro. Grindeanu a fost întrebat de jurnaliști, la sediul PSD, cum comentează informaţia care a apărut în presă potrivit căreia a pierdut un ceas de 90.000 de euro.