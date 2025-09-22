Șeful CFR, după investigația G4Media și ceasul Patek Philippe de peste 100.000 de dolari: O replică din Turcia care costă 200 de dolari

Directorul general CFR SA, Ion Simu-Alexandru, a declarat pentru clubferoviar.ro, după investigația G4Media și ceasul Patek Philippe de peste 100.000 de dolari, că este o replică din Turcia care costă 200 de dolari și că are două astfel de ceasuri acasă.

Simu a blocat numărul de telefon al reporterului G4Media și nu a transmis un punct de vedere la solicitarea jurnaliștilor, înainte de publicarea anchetei.

G4Media a publicat în exclusivitate, luni, mai multe fotografii și imagini video intrate în posesia redacției care îl arată pe Ion Alexandru Simu purtând un ceas Patek Philippe cu o valoare de achiziție de peste 100.000 de dolari pe site-urile de profil.

În aceleași ipostaze apare și fostul director al Regionalei CFR Timișoara, Victor Adrian Istrati, având la mână un ceas Rolex evaluat la peste 10.000-12.000 de euro. Citește ancheta G4Media aici.

G4Media a arătat și că Simu, despre care DNA a anunțat în ianuarie 2023 că este urmărit penal într-un dosar în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu, este un apropiat al lui Sorin Grindeanu, șeful interimar al PSD.

Mai mult, jurnaliștii din presa bănățeană, dar și cei din presa centrală, au scris de mai multe ori despre legături strânse între Simu și Grindeanu, cel mai recent săptămâna trecută: ”(…) ceferistul (Simu n.r.) a fost mereu omul de casă al fostului ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, încă de pe vremea când președintele interimar al PSD, făcea politică și navetă între Timișoara și București, în calitate de deputat”.

G4Media a mai arătat și că Sorin Grindeanu are de asemenea o pasiune pentru ceasuri. Liderul interimar al PSD a declarat la sfârșitul lunii august citat de Agerpres că are acelaşi ceas de 4 – 5 ani, precizând că l-a constat în jur de 2.000 de euro.

Grindeanu a dat atunci detalii despre ceasul său după ce a fost întrebat de jurnaliști, la sediul PSD, cum comentează informaţia care a apărut în presă potrivit căreia a pierdut un ceas de 90.000 de euro.