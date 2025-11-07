EXCLUSIV Semnătura ministrului Sănătății din Republica Moldova apare pe diplomele medicilor acuzați de Parchetul General din România că le-au obținut fraudulos / Emil Ceban era rector la momentul presupusei ilegalități / El ar putea fi audiat de procurori / Reacția ministrului

Emil Ceban, actualul ministru al Sănătății în Republica Moldova, a semnat în fosta sa calitate de rector diplomele de rezidențiat ale unor medici moldoveni despre care procurorii români susțin că au fost obținute fraudulos, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Parchetul General îi acuză pe medici într-un comunicat că ar fi obținut prin fraudă diplomele, dat fiind că ei lucrau cu normă întreagă în România în perioada în care ar fi trebuit să fie prezenți fizic în Republica Moldova la rezidențiat.

UPDATE 2: Ministrul Sănătății a revenit cu precizări în care arată că a semnat diplomele contestate de procurorii români în baza informațiilor complexe din fiecare dosar. Emil Ceban a mai arătat că Universitatea pe care a condus-o ca rector a emis un ordin care permitea desfășurarea unei părți din activitatea practică, în instituții medicale de profil din țara de origine a rezidentului”. Vezi mai jos comunicatul integral:

”În legătură cu informațiile apărute în spațiul public privind ancheta autorităților române referitoare la diplomele de rezidențiat ale unor medici care și-au făcut studiile în Republica Moldova, fac următoarele precizări:

Diplomele USMF sunt valide și se oferă în baza unui dosar complex, pentru fiecare rezident în parte, aflat în arhiva instituției, care include ordinele emise de universitate ce atestă promovarea examenelor, foaia matricolă, documente privind activitatea de practică validată, precum și copia diplomei de studii medicale, emisă de autoritatea din statul din care provine rezidentul. La finalizarea programului, în baza elementelor din dosar, se emite Certificatul de specialitate (Diploma de studii de rezidențiat). Toate dosarele sunt sigilate și păstrate în arhiva instituției.

Am semnat diplomele în baza informațiilor oferite în dosar. Dacă se va constata de autoritățile române că anumite documente eliberate de instituțiile din România nu corespund cerințelor, este nevoie ca USMF să revadă dosarele și să verifice minuțios toate documentele atașate de medicii rezidenți din România la dosarul individual. Este esențial ca autoritățile competente din ambele state să ducă această investigație până la capăt pentru ca să nu existe dubii asupra integrității și transparenței USMF.

Este important să menționăm faptul că, în perioada pandemiei de COVID-19, date fiind constrângerile epidemiologice, precum și absența cadrului legal care să permită angajarea rezidenților străini în spitalele publice din Republica Moldova, USMF a emis un ordin care permitea desfășurarea unei părți din activitatea practică, în instituții medicale de profil din țara de origine a rezidentului. Dat fiind contextul, această prevedere a fost aplicată exclusiv pentru asigurarea continuității formării profesionale. Potrivit prevederilor acestui ordin, pentru a putea primi Diploma de studii, rezidenții aveau obligația suplimentară de a prezenta Decanatului de Rezidențiat, ”Volumul de asistență medicală efectuat (VAMO)”.

În acest sens, rezidenții au prezentat documentația solicitată, care atestă că au efectuat activitatea practică în instituții medicale din România. Aceste documente, prezentate în original, au fost validate și recunoscute ca făcând parte din programul de rezidențiat de către Decanatul de Rezidențiat al USMF.

Menționez că, în ultimii cinci ani, la USMF „Nicolae Testemițanu” au fost înmatriculați 30 de rezidenți din România, dintre care 8 au fost exmatriculați pentru nerespectarea obligațiilor contractuale. USMF „Nicolae Testemițanu” aplică aceleași exigențe academice, profesionale și etice pentru toți rezidenții, indiferent de cetățenia pe care o dețin.

În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard, bazându-mă pe dosarele complexe și foarte detaliate prezentate. Procesul de eliberare a diplomelor este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii emise de universitate. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente”.

UPDATE 1: Reacția ministrului Emil Ceban, postată pe contul de facebook al Ministerului Sănătății din Republica Moldova: ”În calitatea mea de rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, am semnat anual mii de diplome, conform unei proceduri administrative standard. Procesul de eliberare a diplomelor este unul digitalizat și riguros reglementat, iar semnătura rectorului este o etapă obligatorie pentru toate actele de studii emise de universitate. Nu am avut niciodată motive să pun la îndoială veridicitatea acestor documente. Dacă totuși, în urma investigațiilor procurorilor, se va constata că unele diplome prezentate spre semnare au ajuns la mine cu încălcarea unor proceduri interne universitare, sunt cel mai interesat să aflu cine se face vinovat și solicit autorităților competente din ambele state să clarifice situația.

Ministrul Ceban ar putea fi audiat de procurorii români în acest dosar, în funcție de modul în care decurge cooperarea judiciară dintre România și Republica Moldova, potrivit informațiilor G4Media. Emil Ceban are și cetățenie română, după cum arată CV-ul său oficial.

Emil Ceban a respins implicarea universității în scandalul diplomelor investigat de procurorii români.

Documentele consultate de G4Media arată că diplomele invocate de procurorii români sunt semnate și de Emil Ceban, care la acel moment era rectorul Universității de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău.

Vezi mai jos diplomele care au semnătura lui Emil Ceban:

Emil Ceban a devenit ministru al Sănătății în 31 octombrie în guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu, după alegerile parlamentare câștigate de partidul PAS.

Procurorii Parchetului General din România au făcut miercuri 14 percheziții în acest dosar care investighează înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Ancheta vizează mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de calificare medic specialist dobândite în Republica Moldova, la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând în acest sens diplomele aferente de medic specialist de absolvire a rezidențiatului.

E vorba despre medici specialiști în medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, imagistică, chirurgie dento-alveolara, parodontologie.

Procurorii români susțin în comunicatul citat că studiile de rezidențiat, care presupuneau prezenta fizică obligatorie a medicilor rezidenți la bazele clinice universitare din Republica Moldova, nu au avut loc în realitate, dat fiind că la acel moment medicii rezidenți se aflau în România, unde erau salarizați cu normă întreagă.

Emil Ceban a respins miercuri implicarea universității pe care o conduce în scandalul diplomelor false investigat de autoritățile din România. Emil Ceban spune că Universitatea nu putea elibera astfel de acte, deoarece toate diplomele și notele sunt gestionate printr-un sistem digital sigur.

”Acesta este un fals. Universitatea de Medicină nu poate să facă așa ceva. Astăzi, toate diplomele trec prin sistemul informațional și au un control deosebit. De aceea, de acest lucru se vor ocupa organele competente și o să ne dea rezultate”, a declarat Ceban, citat de TV8.

Emil Ceban este din 2016 rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF), unde este și profesor universitar la Catedra de Urologie și Nefrologie Chirurgicală.

El este și președintele Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, potrivit CV-ului său.