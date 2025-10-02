G4Media.ro
sursa foto: Jaap Arriens/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Istoricul Adam Michnik, fost disident care a contribuit decisiv la căderea comunismului în Polonia, vine la Constanța

Constanța2 Oct 0 comentarii

Istoricul și disidentul anticomunist  Adam Michnik vine, în octombrie, la Constanța pentru decernarea titlului de Doctor Honoris Causa din partea Universității „Ovidius” din Constanța, transmite UOC într-un comunicat de presă.

Evenimentul, organizat la inițiativa Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul UOC, va avea loc la 15 octombrie, de la ora 12:00, în Sala Senatului a Univeristății, Campus, Corp A, (Aleea Universității nr. 1), se mai arată în comunicatul citat.

În aceeași zi, la ora 18.30, Facultatea de Istorie și Științe Politice, în parteneriat cu Cazinoul din Constanța, va organiza o conferință susținută de Adam Michnik, sub forma unui dialog cu conf. univ. dr. Daniel Citirigă, decanul FISP, pornind de la următoarele teme: comunismul european, libertate, provocările tranziției, războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Intrarea este liberă, în baza rezervărilor făcute pe site-ul Cazinoului Constanța, se mai arată în comunicatul citat

Adam Michnik – rezistență anticomunistă de pe băncile facultății

Adam Michnik (n. 1946), istoric, activist și jurnalist tradus în peste 25 de limbi, este unul dintre cei importanți intelectuali polonezi ai secolului al XX-lea, iar întreaga sa carieră a fost definită de o atitudine curajoasă de contestare a regimului comunist polonez, explică Universitatea „Ovidius” din Constanța.

  • „Michnik s-a remarcat prin atitudinea curajoasă de contestare a regimului în Polonia comunistă, ceea ce i-a adus o primă condamnare la trei ani de închisoare la vârsta de 18 ani, drept pentru care a fost exclus din universitate. În anii `70 deja era unul dintre cei mai influenți tineri intelectuali polonezi, apoi a devenit membru fondator al KOR (Comitetul de Apărare a Muncitorilor) și consilier al Sindicatului „Solidaritatea”, a contribuit la „Universitatea volantă”, care promova printre muncitori educația non-comunistă„.

După lovitura de stat și instaurarea legii marțiale de către generalul Jaruzelski, în decembrie 1981, Michnik a petrecut încă cinci ani în închisoare politică, perioadă care i-a consolidat statutul de simbol al rezistenței și a atras atenția Occidentului asupra cazului său.

La sfârșitul anilor ’80, în 1989, când regimul comunist din Polonia se afla în colaps, Adam Michnik a fost consilier principal al Solidarității la negocierile cu guvernul, care au deschis calea către primele alegeri parțial libere. Ulterior, a fondat și conduce până astăzi Gazeta Wyborcza, devenită cea mai influentă publicație din Europa Centrală și de Est, adauăg universitatea.

  • „Cărțile sale sunt traduse în peste 25 de limbi, este constant invitat la simpozioane internaționale și publicat în unele dintre cele mai mari cotidiene ale lumii. În limba română, au fost traduse, la editura Polirom, Mărturisirile unui disident convertitRestaurația de catifea și Scrisori din închisoare și alte eseuri, încheie UOC”.

