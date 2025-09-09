UPDATE Plan roșu de intervenție în județul Constanța: Accident în care este implicat un microbuz cu 10 persoane și o mașină / 6 persoane transportate la spital
UPDATE 2 În accident sunt implicate 11 persoane, dintre care 10 din microbuz și 1 din autoturism. Alte 3 persoane au fost duse la spital, în total până acum fiind 6. Alte 7 persoane sunt în evaluare, mai transmit reprezentanții ISU.
UPDATE În microbuz se aflau 12 persoane iar în mașină una. Toate cele 13 persoane sunt evaluate medical la fața locului, anunță ISU, care adaugă că 3 persoane au fost preluate spre spital cu ambulanțele SAJ. Nicio persoană implicată în accident nu este încarcerată.
știrea inițială
Planul roșu de intervenție a fost activat marți dimineața în județul Constanța.
Un accident între un microbuz și un autoturism a avut loc la ieșire din Mangalia spre Albești, transmite ISU Dobrogea.
Din primele informații, este posibil ca o persoană să fie încarcerată.
În microbuz ar fi 15 persoane.
știre în curs de actualizare
