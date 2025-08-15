FOTO VIDEO Ziua Marinei la Constanța: Principalele momente ale ceremoniei, de la care președintele Nicușor Dan a lipsit
Președintele Nicușor Dan nu a participat la festivitățile organizate de Ziua Marinei pe faleza Cazinoului din Constanța. Este o premieră a ultimilor ani ca președintele statului să absenteze de la aceste ceremonii.
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat presei că președintele se află în concediu și va fi prezent alături de români în altă parte.
La eveniment au participat premierul Ilie Bolojan, mai mulți miniștri ai cabinetului PSD PNL-USR-UDMR-minorități, consilierul prezidențial Cristian Diaconescu, primarul, președintele Consiliului Județean, prefectul Constanței și alții.
În intervalul orar 10.00-12.30, în zona Comandamentului Flotei, se desfășoară Exercițiul naval întrunit FNR 25.10, organizat de Forțele Navale Române, care cuprinde proceduri de acțiune în diferite medii, cu un spectru larg de amenințări.
Ziua Marinei Române se va încheia cu retragerea cu torțe a marinarilor militari, în zona falezei din Constanța și în piața Ovidiu, în acordurile Muzicii Militare a Forțelor Navale, între orele 20.00-23.00, anunță Forțele Navale.
