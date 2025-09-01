Șefa Comisiei Europene ajunge luni la Constanța / Ursula von der Leyen va avea discuții cu președintele Nicușor Dan privind cooperarea UE-NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride

Președinta Comisiei Europene ajunge, luni, la Constanța. Ursula von der Leyen va avea întrevederi cu președintele Nicușor Dan iar discuțiile vor viza cooperarea UE-NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, conform Biroului de presă al Administrației prezidențiale. La întâlnirea de la Constanța trebuia să participe și premierul Ilie Bolojan, însă acesta va lipsi din cauza ședinței de guvern programate luni.

Preşedinta Comisiei Europene va vizita, începând de vineri, Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria şi România, a anunţat joi executivul european într-un comunicat de presă, transmite Agerpres.

Vizita şefei CE va evidenţia sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea şi apărarea Europei cu lideri de guvern şi cu cadre militare.

Vineri, Von der Leyen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu şefa guvernului leton, Evika Salina. Ele vor vizita o fabrică de drone care a primit sprijin din partea UE prin intermediul instrumentului NextGenerationEU.

Mai târziu în cursul aceleiaşi zile, preşedinta se va afla la Helsinki, unde se va întâlni cu prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo. Von der Leyen şi Orpo vor fi informaţi cu privire la răspunsul Europei la „flota fantomă” a Rusiei şi la ameninţările reprezentate de războiul subacvatic care vizează infrastructuri submarine critice de pe fundul mării, precum cablurile de comunicaţii şi de energie electrică şi conductele energetice. Şefa Comisiei Europene va participa la un dineu de lucru găzduit de preşedintele Finlandei, Alexander Stubb.

Sâmbătă, 30 august, preşedinta executivului european se va afla în Estonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Kristen Michal şi va purta discuţii cu forţele de apărare estone şi cu personalul militar al NATO.

Duminică, 31 august, Von der Leyen va vizita Polonia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Donald Tusk. Împreună, se vor deplasa la frontiera cu Belarus pentru a vedea operaţiunile instituite în scopul monitorizării şi protejării frontierelor estice.

Mai târziu în cursul zilei, Ursula von der Leyen va ajunge la Sofia, unde se va întâlni cu prim-ministrul Bulgariei, Rossen Jeliazkov. Ei vor vizita o fabrică de apărare de prim rang deţinută de stat şi cel mai mare sit de producţie de armament din ţară.

Luni, 1 septembrie, şefa CE se va deplasa la Vilnius, unde se va întâlni cu preşedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda cu care va vizita frontiera acestei ţări cu Belarus. Cei doi înalţi oficiali vor asista la pregătirile împotriva ameninţărilor hibride şi convenţionale.

Luni după-amiază, Ursula von der Leyen va călători în România, unde se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu prim-ministrul Ilie Bolojan, împreună cu care se va deplasa către zona Mării Negre, în apropierea oraşului Constanţa. Preşedinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali şi ai armatei despre cooperarea UE-NATO, precum şi despre prevenirea, detectarea, apărarea împotriva şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride.

Județul Constanța găzduiește baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Guvernul vrea să deschidă un punct de frontieră și punct vamal pe Aeroportul din Tuzla, conform unui proiect de hotărâre. Surse consultate de Economedia și G4Media arată că decizia a fost luată pentru ca Aeroportul din Tuzla să preia traficul aerian internațional civil de la Aeroportul Kogălniceanu, care va rămâne exclusiv militar. Aeroportul Tuzla, situat în comuna Tuzla, județul Constanța, este un aeroport privat, aflat în proprietatea și în administrarea Societății Regional Air Services SRL.