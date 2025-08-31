BREAKING Guvernul își asumă luni cinci pachete de măsuri, inclusiv cea a magistraților / Proiectul de reformă a administrației locale a fost amânat

Asumarea răspunderii pe Pachetul 2 a fost amânată duminică seară, conform surselor G4Media. În momentul de față există un blocaj în guvernul condus de Ilie Bolojan. Principalul obstacol ar fi disponibilizarea a 45% din angajații administrației publice locale, conform acelorași surse. PSD și UDMR se opun acestei propuneri.

UPDATE 18:58 Conform informațiilor de la guvern, luni, începând cu ora 16:00, va avea loc o ședință la Palatul Victoria, iar începând cu ora 19:00 premierul Ilie Bolojan va participa la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra:

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

– Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

UPDATE 18:54 Guvernul își asumă luni, începând cu ora 19:00, cinci pachete de măsuri, inclusiv cea a magistraților, conform surselor G4Media. Proiectul de reformă a administrației locale a fost amânat.

Conform informațiilor, luni ar putea exista o asumare a răspunderii pe cinci pachete de măsuri.

Ședința de Guvern nu ar mai urma să aibă loc duminică seară, în timp ce reprezentanții coaliției de guvernare continuă discuțiile.

De notat că negocierile sunt în dinamică și pot apărea modificări.

