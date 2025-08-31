G4Media.ro
ilie bolojan profil
Foto: InquamPhotos / George Călin

BREAKING Guvernul își asumă luni cinci pachete de măsuri, inclusiv cea a magistraților / Proiectul de reformă a administrației locale a fost amânat

Articole31 Aug • 2.650 vizualizări 9 comentarii

Asumarea răspunderii pe Pachetul 2 a fost amânată duminică seară, conform surselor G4Media. În momentul de față există un blocaj în guvernul condus de Ilie Bolojan. Principalul obstacol ar fi disponibilizarea a 45% din angajații administrației publice locale, conform acelorași surse. PSD și UDMR se opun acestei propuneri.

UPDATE 18:58 Conform informațiilor de la guvern, luni, începând cu ora 16:00, va avea loc o ședință la Palatul Victoria, iar începând cu ora 19:00 premierul Ilie Bolojan va participa la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului convocată în contextul angajării răspunderii Guvernului asupra:

– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;
– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;
– Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
– Proiectului de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;
– Proiectului de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.
– Discursul prim-ministrului Ilie Bolojan va fi transmis LIVE pe conturile de Facebook și Youtube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria
– Palatul Parlamentului

UPDATE 18:54 Guvernul își asumă luni, începând cu ora 19:00, cinci pachete de măsuri, inclusiv cea a magistraților, conform surselor G4Media. Proiectul de reformă a administrației locale a fost amânat.

știrea inițială

Conform informațiilor, luni ar putea exista o asumare a răspunderii pe cinci pachete de măsuri.

Ședința de Guvern nu ar mai urma să aibă loc duminică seară, în timp ce reprezentanții coaliției de guvernare continuă discuțiile.

De notat că negocierile sunt în dinamică și pot apărea modificări.

știre în curs de actualizare 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

9 comentarii

  1. Nicu , s-a bagat in seama pe tema pachetul II
    Am zis sa il votez totusi dupa schema Lasconi , ca tot e mai bun chiar daca nu face nimic decat sa iasa konserva ruseasca , dar se pare ca nicu nu numai ca nu face nimic bun dar se da si cu psd udmr aur magistrati legioanari suveranisti ..m-ai speculam

  2. Bolovan loveste din nou!!!!! Voi chiar a-ti crezut ca astia strang cureaua? Hahaha!!!! Aia 45% reducere din numarul de posturi inseamna doar cateva mii de angajati dati afara. Ei reduc din pix cateva zeci de mii de posturi neocupate. Si nici la astia cateva mii nu cad de acord in timp ce in privat se inchid combinate si sunt disponibilizati zeci de mii de oameni.

  3. Bolojanii, Grindenii si Fritzii din PSD+PNL+USR+UMDR se pricep doar sa ne mareasca TVA, accize, impozite pe proprietate, taxe, preturi, inflatia etc, sa taie banii de la educatie (ca n-au nevoie de oameni destepti si educati) si sa mimeze ca reduc pensiile speciale nesimtite ale magistratilor.
    Cand e vorba despre reforme adevarate, concedieri de pile de partid samd se poticnesc imediat.

    • Ce reforma adevarata sa faca Bolojan? Sa vina sa spuna ca au taiat 60 de mii de posturi, dar au dat afara doar 4-5 mii de bugetari? Din alea 45% de posturi refuse cu care vroia sa se laude Bolovan, peste 90% erau posturi vacante, neocupate. Si nici la astea nu se inteleg. Asa ca ramanem doar cu taxe si impozite marite.

  4. ar fi pacat sa dea oameni afara acum cand vor sa mareasca taxele la case si masini .. doar PSD abia asteapta sa faca alianta cu hAUR sa dea afara 500.000 bugetari si sa elimine mimion PENSIA SPECIALA a lu sora’sa si matu’sa si unchiu’su

  5. PZD-A are cei mai mulți băgați în locale și consilii generale.

