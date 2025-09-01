Președinta Comisiei Europene vine luni la baza aeriană Mihail Kogălniceanu / Ursula von der Leyen vizitează și Portul militar Constanța / Programul vizitei

Președinta Comisiei Europene ajunge luni la Constanța, acolo unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan. Ursula von der Leyen va sosi, începând cu ora 15:00, la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Aceasta va vizita și portul militar din Constanța.

Programul vizitei

Ora 15:00 – Sosirea Președintei Consiliului European, Ursula von der Leyen, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”

Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 15:45 – Vizitarea Fregatei ”Regele Ferdinand”

Portul Militar Constanța, județul Constanța

ora 16:45 – Convorbiri oficiale

Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:15 – Întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”

Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:20 – Conferință de presă comună

Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

Context

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, a anunțat Administrația Prezidențială.

Începând de vineri, 29 august, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, anunță Comisia Europeană.

„Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare”, se arată în comunicatul de presă.