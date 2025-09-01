G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Președinta Comisiei Europene vine luni la baza aeriană Mihail Kogălniceanu / Ursula…

ursula von der leyen, comisia europeana, bruxelles, consiliul european
Sursa foto: European Council

Președinta Comisiei Europene vine luni la baza aeriană Mihail Kogălniceanu / Ursula von der Leyen vizitează și Portul militar Constanța / Programul vizitei

Constanța1 Sep 0 comentarii

Președinta Comisiei Europene ajunge luni la Constanța, acolo unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan. Ursula von der Leyen va sosi, începând cu ora 15:00, la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu. Aceasta va vizita și portul militar din Constanța.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Programul vizitei

Ora 15:00 – Sosirea Președintei Consiliului European, Ursula von der Leyen, la Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”
Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 15:45 – Vizitarea Fregatei ”Regele Ferdinand”
Portul Militar Constanța, județul Constanța

ora 16:45 – Convorbiri oficiale
Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:15 – Întâlnire cu militarii dislocați în Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”
Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

ora 17:20 – Conferință de presă comună
Baza 57 Aeriană ”Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța

Context

Discuțiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE–NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride, a anunțat Administrația Prezidențială.

Începând de vineri, 29 august, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria și România, anunță Comisia Europeană.

Vizita sa va evidenția sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus. De asemenea, ea va discuta despre securitatea și apărarea Europei cu lideri de guvern și cu cadre militare”, se arată în comunicatul de presă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Șefa Comisiei Europene ajunge luni la Constanța / Ursula von der Leyen va avea discuții cu președintele Nicușor Dan privind cooperarea UE-NATO și descurajarea amenințărilor maritime și hibride

Constanța1 Sep • 165 vizualizări
0 comentarii

EXCLUSIV Portul Constanța a folosit documente care conțin informații false sau sunt neavizate în dosarul de finanțare UE a parcării de TIR-uri / Proiectul, estimat la 50 de milioane de euro

Anchete, Constanța, Orașul meu, Portul Constanța23 Mar 2025
3 comentarii

BREAKING 41 de percheziții DNA în Portul Constanța și alte locații: Șpăgi de milioane de euro pentru terenuri, dane și contracte / Ancheta vizează oameni de afaceri, foști vameși, funcționari și pe unul din șefii PSD Constanța

Anchete, Constanța24 Feb 2025
11 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.