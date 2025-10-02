Peste 14.000 de posturi din școli vor fi desființate, ca impact al Legii Bolojan – proiect de HG

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministerul Educației a pus în dezbatere un proiect de Hotărâre de Guvern care reduce oficial numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat cu 14.048, de la 307.900 la 293.852. Proiectul vine după aplicarea prevederilor Legii 141/2025, cunoscută drept Legea Bolojan, care a impus o serie de măsuri contabile în Educație.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Documentul, publicat pe site-ul ministerului, modifică anexa nr. 4 din HG 731/2024 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și este însoțit de o notă de fundamentare care confirmă legătura directă cu măsurile impuse prin Legea 141/2025.

În actualul HG se notează că „Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, este de 307.900 de posturi”.

În proiectul publicat de MEC scrie că „Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională / Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, este de 293.852 de posturi”.