Un lider al cartelului de droguri Sinaloa recunoaște că măsurile represive de la graniță ale lui Trump înăbușă operațiunile criminale

Un presupus lider al Cartelului Sinaloa a recunoscut într-un interviu acordat CNN că politicile agresive de frontieră ale președintelui Trump au îngreunat activitatea ilegală a puternicei bande de droguri mexicane.

Un membru anonim al fostei bande a lui El Chapo a explicat, într-un interviu cu corespondentul național senior al postului de știri, David Culver, aflat în spatele unui SUV, că politicile de imigrație și droguri ale lui Trump au pus frână asupra comerțului lor pe piața neagră.

„De la ucidere la coordonarea operațiunilor de contrabandă, spune că a făcut totul”, a spus Culver.

„Credeți că ceea ce a făcut președintele Trump v-a îngreunat munca?”, l-a întrebat pe ucigașul declarat și șeful cartelului.

„O, da. Da”, a recunoscut categoric membrul bandei – îmbrăcat într-o mască neagră, ochelari de soare, mănuși negre și o pălărie pentru a-și ascunde identitatea.

„Deci, credeți că devine din ce în ce mai dificil?”, a intervenit Culver.

„Da”, a spus presupusul membru al bandei.

Raportul CNN a mai dezvăluit că, din cauza represiunii lui Trump asupra migrației ilegale, cartelurile percep taxe mult mai mari pentru a-i ajuta pe migranți să treacă granița de sud a SUA.

Se așteaptă ca cei care trec granița să plătească 10.000 de dolari fiecare, în loc de aproximativ 6.500 de dolari de persoană înainte de politicile din era Trump, potrivit Fox News.

Infractorul a spus că, deși a ucis oameni, se consideră o persoană bună.

„Am făcut ce trebuia să fac”, a spus el.

În interviu, liderul cartelului a declarat că a venit să vorbească cu CNN în speranța de a-i descuraja pe alții să se alăture bandelor de droguri.

„Nu e o viață. Nu e bună”, a spus bărbatul într-o engleză stricată.

„Odată ce intri, nu poți ieși”, a avertizat el în spaniolă.

Bărbatul anonim nu este primul membru al Cartelului Sinaloa care recunoaște administrația Trump pentru abordarea sa robustă de a opri operațiunile de trafic de persoane și droguri la granița de sud.

Margarito „Jay” Flores Jr., care a câștigat milioane de dolari cu fratele său geamăn ca membri ai cartelului lui El Chapo, l-a lăudat pe președinte într-un interviu acordat luna trecută.

„Cred că abordarea agresivă va transmite un mesaj puternic fiecărui traficant de droguri din America Latină și din locuri precum Venezuela, care este folosită ca centru de transport de către cartelurile mexicane și organizațiile columbiene”, a declarat Flores pentru Fox News.

Această „abordare agresivă” continuă, Statele Unite pregătindu-se pentru atacuri împotriva bandelor de droguri din interiorul Venezuelei, potrivit unui raport NBC News.