„Putem da faliment până la Crăciun”: Manchester United caută bani și vrea o reîntâlnire pe teren cu Cristiano Ronaldo

Manchester United are nevoie disperată de bani după ce a ratat prezența în Champions League, iar pierderile clubului de pe Old Trafford sunt din ce în ce mai mari. The Athletic spune că gruparea din Premier League vrea să organizeze un meci amical pe bani buni în Arabia Saudită contra celor de la Al-Nassr, echipă unde vedetă și ambasador este Cristiano Ronaldo.

Manchester United are pierderi de aproximativ 85 de milioane de lire sterline doar după ratarea prezenței în Champions League.

Marc Armstrong, directorul comercial al clubului, fost anterior la PSG, propune disputarea unui meci amical contra celor de la Al-Nassr, formație care-l are legitimat și pe Cristiano Ronaldo.

O vizită în Orientul Mijlociu are putea fi soluția pentru turneul de iarnă al lui United: interes uriaș pentru fotbal în această zonă, plus o piață importantă din punct de vedere financiar.

O astfel de confruntare ar atrage sponsori, fani și atenția globală – dar depinde de calendarul Premier League și de disponibilitatea echipelor implicate, transmite talksport.com.

Criza financiară în care se găsește clubul fanion al orașului Manchester este una tot mai adâncă. Jim Ratcliffe, acționarul minoritar, a avertizat recent că Manchester United ar putea „intra în faliment până la Crăciun”, dacă nu sunt luate măsuri drastice.

În acest sens, peste 200 de angajați au fost concediați, bugetele pentru acțiuni caritabile au fost reduse, iar legendarul Alex Ferguson a fost eliminat din rolul său de ambasador plătit al clubului de pe „Teatrul Viselor”.

După despărțirea cu scandal din 2022, Cristiano Ronaldo și Manchester United s-ar putea revedea pe teren, dar de această dată în tabere adverse.

Un duel Al-Nassr vs Manchester United ar aduce sume frumoase celor două echipe, iar Cristiano Ronaldo ar avea un rol important în realizarea acestei partide amicale.

În pofida veniturilor record de aproape 667 de milioane de lire sterline, Manchester United a raportat pierderi importante, iar un meci precum cel contra lui Al-Nassr ar reprezenta o adevărată gură de oxigen din punct de vedere financiar.