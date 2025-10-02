Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili îndeamnă la manifestaţii în țara sa ca o „ultima şansă” pentru schimbare

Fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili, în prezent aflat în detenţie, i-a îndemnat joi pe susţinătorii săi să iasă sâmbătă în stradă cu ocazia alegerilor locale, văzând în manifestaţii „o ultimă şansă” pentru a salva democraţia în această ţară din Caucaz, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

„Sunt momente când trebuie acţionat, aici şi acum”, a scris fostul lider de 57 de ani într-o postare pe Facebook.

„Să ieşim în stradă pe 4 octombrie şi să opunem rezistenţă până la capăt. Libertatea este acum sau niciodată!”, a îndemnat el.

Acest îndemn intervine în timp ce georgienii sunt invitaţi să voteze sâmbătă într-un scrutin local ce constituie un prim test electoral pentru partidul puterii, Visul Georgian, după un an de criză politică.

În octombrie 2024, alegeri legislative cu rezultate considerate fraudate au provocat luni de manifestaţii dur reprimate de autorităţi.

Mai mulţi lideri ai opoziţiei georgiene au fost arestaţi. ONG-urile pentru apărarea drepturilor omului estimează că circa 60 de persoane au fost întemniţate în cadrul acestei contestări post-electorale, printre care jurnalişti şi simpli militanţi.

În mesajul său, Mihail Saakaşvili şi-a exprimat îngrijorarea în legătură cu noi arestări în cazul unei noi mobilizări masive contra puterii, căreia i se reproşează în special o apropiere de Moscova după 2022.

Însă fostul preşedinte (2004-2013) estimează că este timpul să se facă această demonstraţie de forţă, în faţa riscului ce se va abate asupra ţării prin noi măsuri antidemocratice. Dacă această demonstraţie nu va avea loc, „disperarea totală se va instala şi Occidentul va sfârşi prin a ne abandona”, a afirmat Saakaşvili.

Arestat în 2021 după ce s-a întors din exilul în Ucraina, unde fusese unul dintre principalii consilieri ai preşedintelui Volodimir Zelenski, Saakaşvili ispăşeşte o pedeapsă de 12 ani de închisoare pentru abuz de putere. Grupuri de apărare a drepturilor omului estimează că el este victima unei măsuri politice.

La putere din 2012, Visul Georgian s-a prezentat iniţial drept o alternativă liberală la Mihail Saakaşivili, lider reformist pro-european.

Însă după ce Rusia a declanşat în 2022 o invazie asupra Ucrainei, partidul este acuzat că a iniţiat o apropiere de Moscova, inclusiv prin intermediul unei legislaţii represive de inspiraţie rusă, unei legi asupra „agenţilor străini” şi unor măsuri anti-LGBT.

Mişcarea de represiune de după contestarea alegerilor din octombrie 2024 a convins Bruxellesul să suspende negocierile în vederea aderării Georgiei la UE.

Partidul lui Saakaşvili, Mişcarea Naţională Unită (MNU), se numără printre formaţiunile de opoziţie ce boicotează alegerile de sâmbătă.