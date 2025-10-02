Poliția a reținut șapte persoane acuzate că au furat cantități mari de motorină de la CFR Marfă și cabluri de cupru

Şapte persoane implicate în furt de combustibil şi piese de material rulant de la CFR Marfă au fost reţinute de poliţişti pentru 24 de ore, transmite Agerpres.

Conform unui comunicat al IGPR remis joi, în urma percheziţiilor efectuate cu o zi în urmă în 18 locaţii, poliţiştii au confiscat 300 de litri de motorină, acte, înscrisuri, unităţi informatice de stocare/calculatoare, telefoane mobile, recipiente din plastic, aproximativ 215 bidoane şi 200 de peturi.

De asemenea, au mai fost ridicaţi aproximativ 300 de metri cablu catenar din cupru, material mărunt de cale, o şină de cale ferată de aproximativ 2 metri, buloane, bormaşină electrică, piese de cale ferată uzate, ţevi metalice, aparat de tăiat tablă, bobină cablu din cupru, 5.500 de lei, respectiv 1.100 de euro.

Potrivit Poliţiei Române, 13 persoane au fost conduse la audieri, iar faţă de şapte s-a luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentate procurorului care va dispune cu privire la oportunitatea măsurilor preventive.

Poliţiştii Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au efectuat miercuri 18 percheziţii domiciliare în judeţele Dâmboviţa, Teleorman, Ilfov şi în municipiul Bucureşti.

Descinderile au avut loc după ce compania CFR Marfă a reclamat dispariţia unor mari cantităţi de motorină.